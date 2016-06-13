...для роботи в дорадчому органі

25.01.2017 13:30



В Міністерстві культури пояснили створення Національної комісії з суспільної моралі. Вони запевняють, що це буде дорадчий орган, сформований з експертів для одноразового напрацювання критеріїв визначення порнографії.

Як повідомили у Мінкультури, законом «Про захист суспільної моралі» на відомство покладено затвердження «критеріїв віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер», передає «Закон і Бізнес».

В свою чергу зазначається, що Мінкультури не може виконувати експертну функцію в цьому питанні, було прийнято рішення створити експертний консультативно-дорадчий орган — експертну раду з питань захисту суспільної моралі.

«Всіляко підкреслюємо, що основною метою такої ради є виключно напрацювання критеріїв, які згодом – після широкого громадського і професійного обговорення та врахування позицій усіх залучених до процесу фахівців та спеціалістів – будуть затверджені Мінкультури. Після напрацювання таких критеріїв рада припинить своє існування, бо її завдання буде вичерпане», — запевнили у відомстві.

Крім цього Мінкультури зобов’язується на своїх офіційних ресурсах в повній мірі висвітлювати перебіг формування персонального складу та формат роботи згаданої експертної ради.

Закон і Бізнес