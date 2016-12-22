Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Україна та РФ на 131-му місці по сприйняттю корупції

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Для переходу до рейтингу «Сorruption perceptions index 2016» клікніть на фото.

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