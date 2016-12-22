25.01.2017 12:03



Міжнародна організація Transparency International оприлюднила рейтинг із 176 країн по сприйняттю корупції. Україна, Россія, Іран, Непал та Казахстан займають у ньому 131 місце.

Рейтинг «Сorruption perceptions index 2016» (Індекс сприйняття корупції 2016) сьогодні був оприлюднений Міжнародною антикорупційною організацією Transparency International, передає «Закон і Бізнес».

Для оцінки сприйняття корупції у країнах застосовано індекс від 0 (високий рівень корупції) до 100 (низький рівень корупції). Більш ніж у двох третин з 176 країн індекс в цьому році впав нижче 50, а середній світовий показник становить 43.

Перше місце рейтингу з індексом 90 ділять Данія та Нова Зеландія. США займає 18 місце, а Японія — 20. Останнє місце рейтингу посідає Сомалі з індексом 10. Україна, Россія, Іран, Непал та Казахстан з індексом 29 займають у ньому 131 місце. Слід зазначити, що з 2014 року рейтинг індекс України зріс на два пункти: в 2014 він становив 27.

«Взаємозв'язок корупції та нерівності сприяє популізму. Традиційні політики не можуть впоратися з корупцією, тому громадяни втрачають довіру до них. Все частіше люди підтримують популістських лідерів, які обіцяють розірвати порочне коло корупції і привілеїв. Однак це може призвести до погіршення ситуації, а не її врегулювання. Якщо зникне напруженість, яка годувала популістську хвилю в першу чергу, такі лідери позбудуться підтримки», — зазначено у доповіді до рейтингу.

З повним рейтингом «Сorruption perceptions index 2016» (Індекс сприйняття корупції 2016) Transparency International можна ознайомитися за посиланням.

Закон і Бізнес