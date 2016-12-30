25.01.2017 10:17



Вища рада правосуддя оприлюднила результати засідання від 24 січня 2017 року № 3, на якому затвердила свій Регламент та емблему. Крім цього, ВРП затвердила Порядок відрядження судді, звільнила десять та відсторонила двох суддів.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВРП, відповідно до результатів розгляду порядку денного засідання:

1. Вища рада правосуддя ухвалила клопотання заступника Генерального прокурора Столярчука Ю.В. задовольнити частково, тимчасово відсторонити суддю господарського суду міста Києва Головатюка Любомира Дмитровича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності на строк до 13 березня 2017 року.

2. Вища рада правосуддя ухвалила клопотання заступника Генерального прокурора Столярчука Ю.В. задовольнити, тимчасово відсторонити суддю Уманського міськрайонного суду Черкаської області Горячківську Людмилу Володимирівну від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду у кримінальному провадженні за обвинуваченням Горячківської Л.В. у вчиненні злочину, передбаченого частиною четвертою статті 368 Кримінального кодексу України, або закриття названого кримінального провадження.

3. Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Балабана Віктора Федоровича – з посади судді апеляційного суду Одеської області;

Кобзій Тетяну Іванівну – з посади судді Білокуракинського районного суду Луганської області;

Рибалку Володимира Григоровича – з посади судді апеляційного суду Сумської області;

Ряботу Віктора Івановича – з посади судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області;

Томка Володимира Васильовича – з посади судді Рубіжанського міського суду Луганської області;

Бойко Світлану Леонідівну – з посади судді Лисичанського міського суду Луганської області;

Ковальову Тетяну Іванівну – з посади судді Луганського окружного адміністративного суду;

Ященка Владислава Андрійовича – з посади судді апеляційного суду Сумської області.

4. Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про звільнення за власним бажанням:

Зіньковського Олександра Анатолійовича – з посади судді Миколаївського окружного адміністративного суду;

Зленко Анну Володимирівну – з посади судді Попільнянського районного суду Житомирської області.

5. Вища рада правосуддя ухвалила залишити без розгляду заяви про звільнення у відставку у зв’язку з їх відкликанням:

Бурхана Сергія Михайловича – з посади судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області;

Василенка Василя Васильовича – з посади судді Черкаського районного суду Черкаської області;

Гончара Володимира Миколайовича – з посади судді апеляційного суду Кіровоградської області;

Крутія Юрія Петровича – з посади судді Ленінського районного суду міста Миколаєва;

Литовки Миколи Івановича – з посади судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області;

Малетича Михайла Михайловича – з посади судді Вищого господарського суду України;

Павленко Тетяни Іванівни – з посади судді апеляційного суду Луганської області;

Потаніна Олександра Олександровича – з посади судді апеляційного суду Одеської області;

Тимченка Сергія Олександровича – з посади судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

Бердія Миколи Антоновича – з посади судді Рівненського міського суду Рівненської області;

Ковтуненка Вадима Олексійовича – з посади судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області;

Кондратюка Володимира Івановича – з посади судді Овруцького районного суду Житомирської області;

Корнелюка Василя Семеновича – з посади судді Локачинського районного суду Волинської області;

Фрич Марії Миколаївни – з посади судді господарського суду Івано-Франківської області;

Туренко Валентини Борисівни – з посади судді Одеського апеляційного господарського суду;

Йосипчука Олександра Семеновича – з посади судді господарського суду Закарпатської області;

Шевченка Володимира Альбертовича – з посади судді апеляційного суду Сумської області;

Ізотова Віктора Максимовича – з посади судді Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;

Голованя Анатолія Мелетійовича – з посади судді апеляційного суду Кіровоградської області;

Куцоконя Юрія Петровича – з посади судді Рівненського міського суду Рівненської області;

Цецори Ольги Романівни – з посади судді Рубіжанського міського суду Луганської області;

Барильської Алли Петрівни – з посади судді апеляційного суду Дніпропетровської області.

6. Вища рада правосуддя вирішила залишити без розгляду у зв’язку з відкликанням заяви про звільнення за власним бажанням:

Морщагіної Наталії Станіславівни – з посади судді Одеського апеляційного господарського суду;

Вернидубова Ярослава Івановича – з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва.

7. Відкладено розгляд матеріалів щодо звільнення Прищепи Тетяни Петрівни з посади судді Ємільчинського районного суду Житомирської області.

8. Вища рада правосуддя затвердила Регламент Вищої ради правосуддя, визнала таким, що втратив чинність, Регламент Вищої ради юстиції, затверджений рішенням Вищої ради юстиції від 30 липня 2015 року № 355/0/15-15, з наступними змінами, внесеними рішеннями Вищої ради юстиції від 24 вересня 2015 року № 697/0/15-15, від 17 листопада 2015 року № 867/0/15-15, від 9 червня 2016 року № 1179/0/15-16, від 20 жовтня 2016 року № 3017/0/15-16, від 28 листопада 2016 року № 3032/0/15-16.

9. Вища рада правосуддя затвердила емблему та Положення про порядок використання емблеми Вищої ради правосуддя.

10. Вища рада правосуддя затвердила Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

11. Вища рада правосуддя прийняла рішення про внесення змін до рішення Вищої ради правосуддя «Про затвердження штатної чисельності та штатного розпису Вищої ради юстиції» та про внесення змін до штатного розпису Вищої ради юстиції на 2017 рік.

Закон і Бізнес