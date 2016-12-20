24.01.2017 15:07



На сайті Президента України через більш як місяць після підписання з’явився текст Указу Президента України від 20.12.2016 № 562/2016 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників суду».

До недавнього часу документ у відкритому доступі доступний не був. Його оприлюдненню передував запит редакції газети «Закон і Бізнес».

Чому цей документ виявився утаємниченим — банальне нехлюйство чиновників або небажання керівництва країни розголошувати інформацію про нагородження представників не вельми популярної сьогодні професії — нехай вирішує кожен читач самостійно.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№562/2016

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників суду

За значний особистий внесок у розбудову правової держави, розвиток вітчизняної судової системи, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня

ЯРЕМУ Анатолія Григоровича — суддю Верховного Суду України у відставці

Нагородити орденом «За заслуги» II ступеня

ГУЛИКА Григорія Степановича — суддю господарського суду Львівської області у відставці

ДОБРЯНСЬКОГО Віталія Віталійовича — суддю Чернігівського окружного адміністративного суду у відставці

ТЕРЛЕЦЬКОГО Олександра Олександровича — суддю Верховного Суду України у відставці

Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня

НАУМЧУКА Миколу Ілліча — суддю Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у відставці

ПЕРШИКОВА Євгена Володимировича — суддю Вищого господарського суду України у відставці

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня

ДЕРБЕНЦЕВУ Тетяну Пилипівну — суддю Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у відставці

КЛІМЕНКО Марину Робертівну — суддю Верховного Суду України у відставці

СИДОРЕНКО Світлану Іванівну — керівника Управління Секретаріату Конституційного Суду України

Нагородити медаллю «3а працю і звитягу»

АЛАДКОВА Олександра Юрійовича — головного спеціаліста Управління Секретаріату Конституційного Суду України

БЕРЕЗЮК Оксану Ігорівну — заступника начальника управління - начальника відділу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

ВОЛОШИНУ Лілію Олександрівну — головного спеціаліста Відділу Секретаріату Конституційного Суду України

ГАРАЩЕНКО Оксану Михайлівну — завідувача сектору управління Верховного Суду України

ГУНЬКО Оксану Василівну — заступника начальника відділу - завідувача сектору Верховного Суду України

ДОРОШЕНКО Світлану Іванівну — помічника судді департаменту Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

СТЕПАНЮКА Валентина Андрійовича — заступника завідувача відділу Управління Секретаріату Конституційного Суду України

ШЕВЛЯК Ганну Володимирівну — завідувача відділу Управління Секретаріату Конституційного Суду України

Присвоїти почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ БУДІВЕЛЬНИК УКРАЇНИ»

ХИЛЕВИЧУ Сергію Івановичу — начальникові управління Верховного Суду України

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ»

АДАМЧИК Наталії Іванівні — завідувачеві Відділу Секретаріату Конституційного Суду України

БАРАНОВСЬКІЙ Людмилі Василівні — судді апеляційного суду міста Києва у відставці

БАСЬКО Наталії Євгенівні — керівникові Управління Секретаріату Конституційного Суду України

БЕРЕЖНЯКУ Валерію Дмитровичу — судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області у відставці

БОВТРУК Валентині Миколаївні — судді апеляційного суду міста Києва у відставці

ГОНЧАРОВУ Миколі Васильовичу — судді апеляційного суду Сумської області у відставці

ЗАВИДОВСЬКІЙ-МАРЧУК Оксані Григорівні — судді апеляційного суду Волинської області у відставці

ЗАЗУЛИНСЬКІЙ Тетяні Петрівні — судді апеляційного суду Харківської області у відставці

ГРИНОВЦЮ Богдану Михайловичу — судді апеляційного суду Львівської області у відставці

ІГНАТЕНКО Луізі Іванівні — судді Селидівського міського суду Донецької області у відставці

КАБАНЧЕНКО Олені Антонівні — судді апеляційного суду міста Києва у відставці

КЛІМОВУ Володимиру Вікторовичу — судді Краматорського міського суду Донецької області у відставці

КОРОТКИХ Олександру Антоновичу — судді Верховного Суду України у відставці

ЛАНЧЕНКО Людмилі Венедиктівні — судді Вищого адміністративного суду України у відставці

ЛІСОВІЙ Галині Євменівні — судді апеляційного суду Херсонської області у відставці

НЕЙЛУ Володимиру Васильовичу — судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області у відставці

ОСТАПЧУКУ Дмитру Олексійовичу — судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у відставці

ПИЛИПЧУК Надії Григорівні — судді Вищого адміністративного суду України у відставці

ПОЙДІ Миколі Федоровичу — судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у відставці

САВЧЕНКО Галині Василівні — судді Ленінського районного суду міста Запоріжжя у відставці

ТЕЛЬНІКОВІЙ Ірині Георгіївні — судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у відставці

ТОМАШЕВСЬКОМУ Валерію Анатолійовичу — судді Чаплинського районного суду Херсонської області у відставці

ФУЛЕЙ Тетяні Іванівні — начальникові відділу Національної школи суддів України

ШАПОШНІКОВІЙ Ірині Вячеславівні — завідувачеві відділу Управління Секретаріату Конституційного Суду України.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

20 грудня 2016 року

Закон і Бізнес