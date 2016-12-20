На сайті Президента України через більш як місяць після підписання з’явився текст Указу Президента України від 20.12.2016 № 562/2016 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників суду».
До недавнього часу документ у відкритому доступі доступний не був. Його оприлюдненню передував запит редакції газети «Закон і Бізнес».
Чому цей документ виявився утаємниченим — банальне нехлюйство чиновників або небажання керівництва країни розголошувати інформацію про нагородження представників не вельми популярної сьогодні професії — нехай вирішує кожен читач самостійно.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№562/2016
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників суду
За значний особистий внесок у розбудову правової держави, розвиток вітчизняної судової системи, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю:
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня
ЯРЕМУ Анатолія Григоровича — суддю Верховного Суду України у відставці
Нагородити орденом «За заслуги» II ступеня
ГУЛИКА Григорія Степановича — суддю господарського суду Львівської області у відставці
ДОБРЯНСЬКОГО Віталія Віталійовича — суддю Чернігівського окружного адміністративного суду у відставці
ТЕРЛЕЦЬКОГО Олександра Олександровича — суддю Верховного Суду України у відставці
Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня
НАУМЧУКА Миколу Ілліча — суддю Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у відставці
ПЕРШИКОВА Євгена Володимировича — суддю Вищого господарського суду України у відставці
Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня
ДЕРБЕНЦЕВУ Тетяну Пилипівну — суддю Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у відставці
КЛІМЕНКО Марину Робертівну — суддю Верховного Суду України у відставці
СИДОРЕНКО Світлану Іванівну — керівника Управління Секретаріату Конституційного Суду України
Нагородити медаллю «3а працю і звитягу»
АЛАДКОВА Олександра Юрійовича — головного спеціаліста Управління Секретаріату Конституційного Суду України
БЕРЕЗЮК Оксану Ігорівну — заступника начальника управління - начальника відділу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
ВОЛОШИНУ Лілію Олександрівну — головного спеціаліста Відділу Секретаріату Конституційного Суду України
ГАРАЩЕНКО Оксану Михайлівну — завідувача сектору управління Верховного Суду України
ГУНЬКО Оксану Василівну — заступника начальника відділу - завідувача сектору Верховного Суду України
ДОРОШЕНКО Світлану Іванівну — помічника судді департаменту Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
СТЕПАНЮКА Валентина Андрійовича — заступника завідувача відділу Управління Секретаріату Конституційного Суду України
ШЕВЛЯК Ганну Володимирівну — завідувача відділу Управління Секретаріату Конституційного Суду України
Присвоїти почесні звання:
«ЗАСЛУЖЕНИЙ БУДІВЕЛЬНИК УКРАЇНИ»
ХИЛЕВИЧУ Сергію Івановичу — начальникові управління Верховного Суду України
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ»
АДАМЧИК Наталії Іванівні — завідувачеві Відділу Секретаріату Конституційного Суду України
БАРАНОВСЬКІЙ Людмилі Василівні — судді апеляційного суду міста Києва у відставці
БАСЬКО Наталії Євгенівні — керівникові Управління Секретаріату Конституційного Суду України
БЕРЕЖНЯКУ Валерію Дмитровичу — судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області у відставці
БОВТРУК Валентині Миколаївні — судді апеляційного суду міста Києва у відставці
ГОНЧАРОВУ Миколі Васильовичу — судді апеляційного суду Сумської області у відставці
ЗАВИДОВСЬКІЙ-МАРЧУК Оксані Григорівні — судді апеляційного суду Волинської області у відставці
ЗАЗУЛИНСЬКІЙ Тетяні Петрівні — судді апеляційного суду Харківської області у відставці
ГРИНОВЦЮ Богдану Михайловичу — судді апеляційного суду Львівської області у відставці
ІГНАТЕНКО Луізі Іванівні — судді Селидівського міського суду Донецької області у відставці
КАБАНЧЕНКО Олені Антонівні — судді апеляційного суду міста Києва у відставці
КЛІМОВУ Володимиру Вікторовичу — судді Краматорського міського суду Донецької області у відставці
КОРОТКИХ Олександру Антоновичу — судді Верховного Суду України у відставці
ЛАНЧЕНКО Людмилі Венедиктівні — судді Вищого адміністративного суду України у відставці
ЛІСОВІЙ Галині Євменівні — судді апеляційного суду Херсонської області у відставці
НЕЙЛУ Володимиру Васильовичу — судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області у відставці
ОСТАПЧУКУ Дмитру Олексійовичу — судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у відставці
ПИЛИПЧУК Надії Григорівні — судді Вищого адміністративного суду України у відставці
ПОЙДІ Миколі Федоровичу — судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у відставці
САВЧЕНКО Галині Василівні — судді Ленінського районного суду міста Запоріжжя у відставці
ТЕЛЬНІКОВІЙ Ірині Георгіївні — судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у відставці
ТОМАШЕВСЬКОМУ Валерію Анатолійовичу — судді Чаплинського районного суду Херсонської області у відставці
ФУЛЕЙ Тетяні Іванівні — начальникові відділу Національної школи суддів України
ШАПОШНІКОВІЙ Ірині Вячеславівні — завідувачеві відділу Управління Секретаріату Конституційного Суду України.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
20 грудня 2016 року
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