25.01.2017 09:55



Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила інструкцію із заповнення бланку анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів Верховного Суду.

Відповідна відеоінструкція оприлюднена на сайті ВККС, передає «Закон і Бізнес».

Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила повний перелік запитань для анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів касаційних судів у складі Верховного Суду.

Також ВККС перенесла дати кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів Верховного Суду. Вони складатимуть анонімне письмове тестування 16 лютого, виконуватимуть практичне завдання – 21 лютого.

Нагадаємо, що 7 листопада минулого року ВККС оголосила конкурс на 120 посад суддів нового Верховного Суду. До участі в конкурсі допущено 653 кандидати за результатами перевірки Комісією поданих документів.

Закон і Бізнес