25.01.2017 09:00



Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури на черговому засіданні, яке відбудеться 26-27 січня 2017 року, планує розглянути 22 скарги на рішення, дії та бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у НААУ, захід розпочнеться 26-27 січня 2017 року о 10:00 годині у конференц-залі «Панський» готельно-ресторанного комплексу «Козацький стан» за адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 18-й км.

На порядок денний засідання ВКДКА винесені наступні скарги:

1. Скарга В. на рішення ДП КДКА Херсонської області від 22.07.2016 щодо притягнення її до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження.

2. Скарга В. на рішення ДП КДКА Херсонської області від 22.07.2016 щодо притягнення її до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження.

3. Скаргах З. та П. на рішення ДП КДКА Дніпропетровської області № 133/ДПР-16 від 07.09.2016 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Т.

4. Скарга К. на рішення КП КДКА Хмельницької області № 113 від 05.08.2016 року про відмову у видачі йому свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

5. Скарга Ч. на рішення ДП КДКА Харківської області від 31.08.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Б.

6. Скарга І. на рішення ДП КДКА Харківської області від 27.09.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Г.

7. Скарга С. на рішення ДП КДКА Рівненської області № 1-Д/38-8 від 18.08.2016 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Г.

8. Скарга в.о. військового прокурора сил антитерористичної операції П. на рішення ДП КДКА Донецької області від 08.09.2016 року про відмову в порушені дисциплінарної справи відносно адвоката К.

9. Скарга К. на рішення КП КДКА Чернігівської області № 1/1 від 09.09.2016 року про відмову йому у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

10. Скарга С., С., С., С. на рішення ДП КДКА Львівської області № 9 від 23.09.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Б.

11. Скарга Б. на рішення ДП КДКА Львівської області від 25.08.2016 року про порушення дисциплінарної справи відносно адвокатів С. та Б.

12. Скарга У. на рішення КП КДКА Чернігівської області про відмову у видачі їй свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

13. Скарга М. на рішення ДП КДКА Львівської області № 8 від 25.08.2016 про відмову в порушенні дисциплінарної справи, відносно адвоката Ц.

14. Скарга Ф. на рішення ДП КДКА Чернігівської області № 9-1/16 від 27.09.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Ч.

15. Скарга М. на рішення ДП КДКА Львівської області № 8 від 25.08.2016 про відмову в порушенні дисциплінарної справи, відносно адвоката Я.

16. Скарга директора ТОВ « АФ «Актив –аудит» М. на рішення ДП КДКА Київської області від 14.07.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи адвоката В.

17. Скарга Ж. на рішення ДП КДКА Львівської області № 10 від 20.10.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Д.

18. Скарга директора ТОВ «УкрСумиліфт» І. на рішення ДП КДКА Сумської області від 13.10.2016 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Л.

19. Скарга С. на рішення ДП КДКА Івано – Франківської області від 05.10.2016 № 22 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката М.

20. Скарга судді Берегівського районного суду Закарпатської області Г. на дії КДКА Закарпатської області при розгляді ухвали суду від 21.09.2016 року відносно адвоката С.

21. Скарги Ш. на рішення ДП КДКА Чернівецької області №101 від 29.09.2016 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді попередження.

22. Скарга Л. та Б. на рішення ДП КДКА Дніпропетровської області № 154/ДПВ-16 від 05.10.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Б.

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