25.01.2017 08:35



Сьогодні, 25 січня, у Харкові відбудеться круглий стіл на тему: «Акредитація закладів охорони здоров’я: реалії сьогодення та перспективи змін», організованого Комітетом АПУ з медичного права та Відділенням АПУ у Харківській області.

Як передає видання «Закон і Бізнес», захід відбудеться з 15:00 до 17:00 за адресою: м. Харків, вул. Скрипника, 14-А.

Серед питань, запланованих до розгляду:

Акредитація закладів охорони здоров’я: стан регулювання, наявні «підводні камені» та ризики, практика;

Проект змін до Постанови № 765 та результати роботи робочої групи при МОЗ України з внесення змін до нормативних актів з питань акредитації ЗОЗ;

Пропозиції від учасників заходу щодо необхідних змін до нормативних актів з питань акредитації;

Підбиття підсумків, затвердження проекту резолюції, створення дорожньої карти.

Детальніше про круглий стіл можна ознайомитися за посиланням.

Закон і Бізнес