24.01.2017 14:21



Результати судової реформи суспільство побачить лише за кілька років. Щоб вона завершилась успішно, слід утриматися від «реформування відреформованого» хоча б на п'ять років, і лише потім робити висновки.

Такою думкою із виданням «Закон і Бізнес» поділився суддя Тернопільського окружного адміністративного суду Андрій Жук в інтерв'ю щодо річних підсумків роботи Асоціації розвитку суддівського самоврядування України.

«Судова влада реформується перманентно впродовж останніх 25 років. Кожна нова політична сила або політичний лідер, коли приходять до влади, в першу чергу розпочинають нову судову реформу, вважаючи, що все зроблене до них було неправильним та не відповідало вимогам суспільства. І так протягом усього періоду незалежності нашої держави. Починаючи з 1991 року в Україні триває судова реформа», — розповів А.Жук.

На його думку, основна проблема полягає в тому, що в державі не було єдиної довгострокової концепції реформування судової влади, не було чіткого бачення кінцевого образу суду. Кожна нова влада намагалася повернути процес реформування в тому напрямку, в якому їй було вигідно. Іноді такі «повороти» призводили до реформ заради реформ, а не до реального забезпечення незалежності суду та справедливого правосуддя.

«Мало змінити систему судоустрою та основні процесуальні кодекси. Треба цій системі дати попрацювати, подивитися на результати, виявити недоліки та усунути їх причини. Реформа — це точна, ювелірна робота. А краще прорахувати всі ризики наперед і запобігти їм. Неякісне законодавство — це нескінченний, хронічний головний біль судів. Неузгодженість та плутанина в законах дратують людей, а цапом-відбувайлом є суд», — звернув увагу суддя.

Також він зазначив, що сучасний етап судової реформи найглибший. Було внесено зміни до Конституції, які кардинально посилюють гарантії незалежності суддів. Це шанс для судів стати дійсно незалежною владою.

«Результати реформи ми побачимо лише за кілька років. Щоб вона завершилась успішно, слід утриматися від «реформування відреформованого» хоча б на 5 років, і лише потім робити висновки. Якщо ж політики будуть ставитися до судової влади як до майданчика для нескінченних реформаторських експериментів, успіху ми ніколи не досягнемо», — резюмував А. Жук.

Як працювала АРССУ, що вдалось реалізувати, а що ні, які плани на 2017 рік. Про це читайте у колективному інтерв’ю, в якому члени об’єднання підбили підсумки діяльності, а також розповіли про цілі на найближчий час.

Закон і Бізнес