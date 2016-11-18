24.01.2017 18:06



Адвокатське об’єднання «Гесторс» і ПАТ «Чорноморнафтогаз» уклали угоду про юридичні послуги щодо повернення українського судна, яке знаходиться у Мексиці.

В січні АО «Гесторс» та ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» уклали угоду, в якій передбачається повернення судна «Тітан-2», що сів на мілину в Мексиці. До справи також залучені англійська юридична фірма Morgan Has Solicitors Ltd, шведська Setterwalls та мексиканська Garza Tello & Asociados SC.

Юридичне товариство звернулося до ДП «Прозорро» стосовно підтвердження наявності підстав для застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до п.5 ч.2 ст.35 закону «Про публічні закупівлі».

Закон і Бізнес