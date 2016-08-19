24.01.2017 10:56



Народні обранці готуються посилити відповідальність за неналежне поводження із пам’ятниками архітектури. В тому числі за непогоджену реставрацію.

Більш суворі санкції за такі дії передбачені законопроектом «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення відповідальності у сфері охорони культурної спадщини» (№5677).

Як зазначають автори ініціативи, відповідно до положень Конституції держава має забезпечувати збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність. «Важливим елементом такого збереження є законодавче встановлення належного, чіткого, прозорого механізму притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері охорони культурної спадщини. Наразі розмір грошових стягнень за ці правопорушення є мізерними і не стимулює правопорушників у майбутньому дотримуватись вимог закону щодо охорони культурної спадщини», — наголошують парламентарі.

Зокрема, проведення ремонтних чи реставраційних на пам'ятці культурної спадщини, зміна її призначення наразі карається накладенням штрафу на громадян від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн.), а на посадових осіб — від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів (1700-2550). Відповідно ж до новацій такі дії каратимуться штрафом у розмірі 500-1000 неоподатковуваних мінімумів (8,5-17 тис. грн.).

Так само пропонується підвищити санкції за умисне доведення будівлі до стану руйнації. Штраф за такі дії становитиме від 85 до 170 тис. грн. Разом з тим, хоча ці суми і видаються досить значними у деяких випадках знищення історичної пам’ятки і продаж землі, на якій вона знаходилась все ж може компенсувати і ці витрати.