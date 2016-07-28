24.01.2017 10:22



Скандально відома тернопільська журналістка Аліна Пасько була оштрафована Апеляційним судом Тернопільської області на 1 700 гривень за неповагу до суду. Вона затягувала розгляд справи, перешкоджаючи участі прокурора агресивною поведінкою.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у прес-службі Апеляційного суду Тернопільської області.

«17 січня 2017 року під час розгляду судового провадження за апеляційною скаргою захисника підозрюваного Н. на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду присутня на відкритому судовому засіданні журналістка А.І.Пасько зайняла місце прокурора та перешкоджала його участі у судовому засіданні, таким чином, затягнувши початок розгляду справи на тривалий час», — говориться у повідомленні.

Як зазначили у суді, на неодноразові вимоги колегії суддів зайняти місце в залі, А.І. Пасько не реагувала, а вступила в суперечку і продовжувала поводитись агресивно. На попередження головуючої, що за порушення порядку в судовому засіданні вона може бути притягнута до адміністративної відповідальності, заявила, що не вважає себе винною і продовжувала порушувати порядок, демонструючи явну неповагу до суду та встановлених у суді правил, наполягала на правомірності своїх дій. У зв'язку з чим журналістка була видалена із зали судового засідання працівниками поліції.

«Враховуючи, що А.І.Пасько неодноразово попереджалась про неприпустимість порушення порядку в залі судового засідання, що підтверджується звукозаписом судового засідання та поясненням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Ю.В.Настюка, журналістку визнано винною у правопорушенні, передбаченого ч.1 ст. 185-3 КупАП, та притягнуто до адміністративної відповідальності у виді штрафу в розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1 тис. 700 грн. Постанова апеляційного суду остаточна і оскарженню не підлягає», — розповіли у прес-службі суду.

Закон і Бізнес