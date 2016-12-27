24.01.2017 09:00



24 січня Вища рада правосуддя проведе засідання, на якому планує затвердити регламент своєї діяльності та Порядок відрядження судді. Крім того, заплановано розгляд заяв про звільнення за власним бажанням і у відставку 35 суддів.

До порядку денного засідання 24 січня 2017 року, який опублікований Вищою радою правосуддя, входить п’ять питань:

- Затвердження Регламенту Вищої ради правосуддя.

- Затвердження Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

- Розгляд клопотання ГПУ про відсторонення судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області Горячківської Людмили Володимирівни від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

- Розгляд матеріалів щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами:

у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Балабана Віктора Федоровича — судді апеляційного суду Одеської області;

Бурхана Сергія Михайловича — судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області;

Василенка Василя Васильовича — судді Черкаського районного суду Черкаської області;

Гончара Володимира Миколайовича — судді апеляційного суду Кіровоградської області;

Кобзій Тетяни Іванівни — судді Білокуракинського районного суду Луганської області;

Крутія Юрія Петровича — судді Ленінського районного суду міста Миколаєва;

Литовки Миколи Івановича — судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області;

Малетича Михайла Михайловича — судді Вищого господарського суду України;

Павленко Тетяни Іванівни — судді апеляційного суду Луганської області;

Потаніна Олександра Олександровича — судді апеляційного суду Одеської області;

Рибалка Володимира Григоровича — судді апеляційного суду Сумської області;

Ряботи Віктора Івановича — судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області;

Томка Володимира Васильовича — судді Рубіжанського міського суду Луганської області;

Тимченка Сергія Олександровича — судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Бердія Миколи Антоновича — судді Рівненського міського суду Рівненської області;

Ковтуненка Вадима Олексійовича — судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області;

Кондратюка Володимира Івановича — судді Овруцького районного суду Житомирської області;

Корнелюка Василя Семеновича — судді Локачинського районного суду Волинської області;

Фрич Марії Миколаївни — судді господарського суду Івано-Франківської області;

у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Бойко Світлани Леонідівни — судді Лисичанського міського суду Луганської області;

Ковальової Тетяни Іванівни — судді Луганського окружного адміністративного суду;

Прищепи Тетяни Петрівни — судді Ємільчинського районного суду Житомирської області

Туренко Валентини Борисівни — судді Одеського апеляційного господарського суду;

Ященка Владислава Андрійовича — судді апеляційного суду Сумської області;

Йосипчука Олександра Семеновича — судді господарського суду Закарпатської області;

Шевченка Володимира Альбертовича — судді апеляційного суду Сумської області;

Ізотова Віктора Максимовича — судді Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;

Голованя Анатолія Мелетійовича — судді апеляційного суду Кіровоградської області;

у зв’язку з поданням заяв про звільнення за власним бажанням:

Зіньковського Олександра Анатолійовича — судді Миколаївського окружного адміністративного суду;

Зленко Анни Володимирівни — судді Попільнянського районного суду Житомирської області;

Морщагіної Наталії Станіславівни — судді Одеського апеляційного господарського суду;

у зв’язку з поданням заяви про відставку:

Куцоконя Юрія Петровича — судді Рівненського міського суду Рівненської області;

Цецори Ольги Романівни — судді Рубіжанського міського суду Луганської області;

Барильської Алли Петрівни — судді апеляційного суду Дніпропетровської області;

- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням:

Вернидубова Ярослава Івановича — судді Дніпровського районного суду міста Києва.

- Різне.

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