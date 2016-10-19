23.01.2017 17:55



Державна фіскальна служба оприлюднила список з 50 найбільших платників податків, , що здійснюють діяльність у сфері права. До списку увійшли як приватні, так і державні установи.

Як повідомляє видання «Закон і Бізнес», відповідно до списку опублікованого у офіційному віснику ДФС, до ТОП-50 найбільших платників з юридичних послуг увійшли:

1. Представництво «Бейкер І Макензі – Сі Ай Ес, Лімітед»

2. ТОВ «Ді Ел Ей Пайпер Україна»

3. ТОВ «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв І Партнери»

4. ТОВ «Авеллум Партнерс»

5. ТОВ «Юридична Фірма Саєнко Харенко»

6. ТОВ «Юридична Фірма «Воропаєв Та Партнери»

7. ТОВ «Сіемес Камерон Маккенна Елелсі»

8. ПрАТ «Фоззі Рітейл»

9. ТОВ «Екво»

10. Адвокатське об’єднання «Прайсуотерхаускуперс Лігал»

11. ТОВ «Юкко»

12. Адвокатське Об’єднання «Арцінгер»

13. ТОВ «Саєнко Харенко Україна»

14. ТОВ «Астерс»

15. Адвокатське об`єднання «Юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери»

16. Адвокатське об’єднання «Юридична фірма «Лексвел і Партнери»

17. ТОВ «Міжнародна юридична фірма «Інтегрітес»

18. ТОВ «Лайф Компані»

19. ТОВ «Енерджі Консалтінг»

20. Адвокатське об’єднання «Меджістерс»

21. Київський міський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

22. ТОВ «Дентонс Юроп»

23. ТОВ «Втс Консалтинг»

24. ТОВ «Юридична фірма «Анк»

25. Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

26. Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

27. ТОВ «Юридичне бюро «Алєксєєв, Боярчуков та Партнери»

28. Адвокатське об’єднання «Юридична фірма «Ілляшев та Партнери»

29. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України

30. ТОВ «Юридична фірма «Антіка»

31. ТОВ «Юридична компанія «Ловейлс»

32. Запорізький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

33. ТДВ «Інтер-Ріск Україна»

34. ТОВ «Фірма «Пахаренко і Партнери»

35. ТОВ «Дубинський і Ошарова»

36. Українська іноземна юридична колегія (Укрінюрколегія)

37. Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

38. ТОВ «Редкліфф Партнерз»

39. ТОВ Юридична фірма «Правовест»

40. Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

41. ТОВ «Юридична фірма «Городисський та Партнери»

42. Одеський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

43. ТОВ «Деінтернаціональ»

44. ТОВ «Кінстеллар»

45. ТОВ «Вольф Тайс»

46. Миколаївський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

47. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України

48. Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

49. Черкаський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

50. ТОВ «Юридична фірма «Ілляшев та Партнери».

Загальна сума податків, сплачених компаніями з рейтингу становить 413 362,69 тис. грн.

Критерії відбору платників:

- в розрахунок узято компанії, що здійснюють діяльність у сферi права (69.10 КВЕД);

- компанїї включено разом з їх відокремленими підрозділами (філіями), що не мають статусу юридичної особи;

- компанїї розміщено за найбільшою сумою сплачених податкових платежів;

- до платежів включено всі сплачені податки і збори до державного та місцевих бюджетів.