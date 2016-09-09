23.01.2017 15:52



Цього року в Україні отримання 70% ліцензій та дозвільних документів планують перевести у електронну форму.

Як повідомляє УНН, про це сьогодні сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час семінару, присвяченого розвиткові інвестиційного та експортного потенціалу регіонів, передає «Закон і Бізнес».

«У планах 2017 року продовження масштабної дерегуляції. Зокрема, ми плануємо скорочувати кількість дозвільних документів, податкових, валютних, митних обмежень перевести на електронну форму процесу одержання не менше ніж 70% дозволів та ліцензій», — запевнив він.

Також, за словами С. Кубіва, Уряд продовжить комплексний перегляд регуляторного поля.

Закон і Бізнес