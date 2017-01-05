23.01.2017 14:34



Національне антикорупційне бюро України вже надало Громадській раді доброчесності перші висновки за результатами аналітичної перевірки відомостей про кандидатів на посади суддів Верховного Суду.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, інформаційно-аналітична робота з боку Бюро зводиться до оцінки корупційних ризиків, передає «Закон і Бізнес».

«Обмін інформацією відбувається виключно в рамках законодавства й покликаний допомогти Вищій кваліфікаційній комісії суддів забезпечити Верховний Суд фахівцями без корупційного минулого», — говориться у повідомленні НАБУ.

Нагадаємо, 7 листопада 2016 року Вищою кваліфікаційною комісією суддів України оголошено конкурс на зайняття 120 вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду.

За період з 9 по 25 листопада 2016 року про намір взяти участь у конкурсі на посаду судді Верховного Суду Вищу кваліфікаційну комісію суддів повідомило 1436 кандидатів. З них 17 суддів діючого ВСУ повідомили про намір взяти участь у конкурсі.

За результатами відбору, допущено до конкурсу було 653 кандидати. 31% з них не має досвіду роботи суддею. Також серед кандидатів 30% — судді нижчих інстанцій, які вперше претендують на вищу посаду. За результатами розгляду документів у ВККС назвали основні причини відмов.

Закон і Бізнес