23.01.2017 12:09



Народні депутати пропонують повернути ряд норм, скасованих Радою у грудні минулого року, які стосуються стипендій для окремих категорій студентів. На думку парламентарів, зменшення стипендій суперечить Конституції.

Відповідний проект Закону від 18.01.2017 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення порушених прав студентів № 5654 зареєстровано у Верховній Раді, передає «Закон і Бізнес».

Законопроектом пропонується внести зміни до Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; «Про підвищення престижності шахтарської праці» та «Про вищу освіту».

На думку авторів документу, законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 року № 1774 скасовано та поставлено в залежність від рішень Уряду конституційно гарантовані права студентства на отримання стипендій.

Зокрема, відмінено норму якою встановлювався розмір стипендіального фонду вищого навчального закладу, який повинен забезпечувати виплату академічних стипендій не менш як двом третинам і не більш як 75 відсоткам студентів (курсантів невійськових вищих навчальних закладів) денної форми навчання, які навчаються за кошти державного бюджету, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії.

Також скасовано норму згідно якою законодавчо закріплювався розмір мінімальної академічної та соціальної стипендій для здобувачів освітніх ступенів вищої освіти, який не може бути меншим, ніж розмір прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць, а розмір мінімальної академічної та соціальної стипендій для здобувачів ступеня молодшого бакалавра - не може бути меншим, ніж дві третини розміру прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць.

Крім того, скасовано гарантоване державою право на підвищену стипендію для: дітей та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи») дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа (зміни до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»).

Проект Закону № 5654 передбачає повернення зазначених норм у попередню редакцію та деталізацію норм щодо підвищеної стипендії. На думку нардепів, прийняття законопроекту сприятиме відновленню порушених прав студентства щодо належного стипендіального забезпечення.

Закон і Бізнес