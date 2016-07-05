23.01.2017 10:57



Київська поліція розглядає професійну діяльність як версію вбивства 46-річного адвоката, що сталося 21 січня у Дніпровському районі столиці. Як стверджують колеги адвоката, загиблого звали Рибальченко Валерій Олексійович.

Як повідомляє прес-служба ГУ НП у місті Києві, 21 січня близько півночі правоохоронці отримали повідомлення від перехожих, які побачили на землі чоловіка в крові. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, передає «Закон і Бізнес».

За попередньою інформацією встановлено, що поблизу будинку де мешкав потерпілий, невідомий підійшов ззаду і вистрілив йому в голову. Від отриманого поранення він помер у лікарні. Правоохоронці встановили особу загиблого, ним виявився — 46-річний адвокат, який повертався з роботи додому. Як написав на своїй Фейсбук-сторінці адвокат Дмитро Абрамчук, загиблого звали Рибальченко Валерій Олексійович.

При огляді місця події правоохоронці із застосуванням службового собаки виявили стріляну гільзу калібру 7,65 мм, яку відправили для проведення експертизи.

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Слідство розглядає ряд версій вчинення злочину, зокрема вбивство з метою пограбування, особисте життя та професійна діяльність.

Як розповів «Вестям» брат покійного адвоката Євген Рибальченко, це можуть бути «постріли з минулого».

«Валерій був рядовим адвокатом, не вів резонансні або великих справ, — підтвердив Євген. — Але приблизно у 2005-2006-х роках він керував компанією, що займалася транспортними перевезеннями. Справи йшли добре, у обороті фірми крутилися $1-2 млн, брат навіть зміг тоді купити собі новий позашляховик. Але для відкриття фірми бізнес-партнери Валери взяли кредит — понад $500 тисяч. Кредит оформили на Валерія. Потім почалися проблеми: або банківський підроблення, або ще щось, але на фірму завели кримінальну справу».

Крім того, брат назвав ще одну версію. «Останнім часом Валерій надавав юридичні послуги підрядникові, одній з найбільших компаній-забудовників. На продажі дорогої нерухомості на Печерську брат отримував свій відсоток. Можливо, вбивство якось з цим пов'язано», — припустив Євген.

Інші версії поліції він спростовує. «В особистому житті у Валери проблем не було. Звичайна сім'я, дружина і двоє дорослих синів. Конфлікти дрібні, як у всіх сім'ях, нічого серйозного. Того вечора дружина захвилювалася, що чоловіка довго немає, його телефон не відповідав. Пішла зустрічати на вулицю, а там вже поліція. Валера не дійшов до парадного буквально 20 метрів», — розповів він.

Також брат однозначно не розглядає версію пограбування. «У Валери при собі було близько 10 тисяч гривень, у тому числі валюта, дорогий телефон, золото. Вбивця нічого не забрав», — підкреслив Євген.

Як зазначено у Єдиному держреєстрі судових рішень, однією з останніх справ, якими він займався, був захист в Апеляційному суді ТОВ «Укрмед». Компанію звинувачують у порушенні митних правил при ввезенні в країну автомобільних запчастин на суму €972. У вересні 2016 року суд відмовив адвокату в апеляції, а компанії «Укрмед» призначив штраф у розмірі 90 тисяч гривень з конфіскацією ввезених автозапчастин.

Київські адвокати вважають вбивство Рибальченко замовним. «Якщо б хотіли пограбувати, вдарили по голові і забрали речі. Тут же кілер явно чекав жертву», — розповів адвокат Дмитро Абрамчук.

З ним згоден і член Асоціації адвокатів України Сергій Вілков. «Однозначно це замовне вбивство. Кілер підійшов ззаду і вистрілив у потилицю. Напевно вбивство пов'язане з професійною діяльністю. Два роки тому таким же чином в Харкові був убитий адвокат Гуськов і теж патроном рідкісного калібру 7,65. Не виключаю, що це може бути справою рук одного й того ж злочинця, який причетний до кількох убивств. Останнім часом на адвокатів стали нападати все частіше: нам палять офіси, розбивають машини, а за останні два роки в Україні вбили п'ять адвокатів, про що раніше й подумати не могли», — розповів Вілков.

Закон і Бізнес