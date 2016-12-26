23.01.2017 10:14



Вища рада правосуддя затвердила Порядок стажування громадян з числа молоді в секретаріаті Вищої ради юстиції, який визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування в секретаріаті ВРЮ.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВРП, Порядок затверджено наказом голови Вищої ради правосуддя від 16 січня 2017 року № 1/0/1-17.

З текстом Порядку стажування громадян з числа молоді в секретаріаті Вищої ради юстиції можна ознайомитися за посиланням.

Відповідно до Порядку можливість пройти стажування у секретаріаті ВРЮ мають громадяни України віком до 25 років, які є студентами вищих навчальних закладів за спеціальностями галузі знань «Право» або отримали вищу освіту у галузі «Право» та не перебувають на посадах державної служби.

Стажування молоді в секретаріаті Вищої ради юстиції здійснюється строком до шести місяців з метою ознайомлення з функціонуванням державної служби. Допуск до стажування оформлюється наказом керівника державної служби на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування, у якій зазначаються мотиви стажування.

Стажування може здійснюватися з ініціативи членів Вищої ради правосуддя, керівника секретаріату, керівників вищих навчальних закладів, молодіжних громадських формувань та інших осіб.

Зміст стажування визначається індивідуальним планом, який затверджує керівник. Після закінчення стажування на прохання стажиста керівник складає, підписує та видає йому характеристику, що містить стислу інформацію про результати стажування.

Вища рада правосуддя не несе зобов’язань щодо відшкодування стажистам витрат на проїзд до місця стажування і назад, найм житла, добових за час перебування в дорозі тощо.

Закон і Бізнес