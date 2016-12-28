23.01.2017 09:48



Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила повний перелік запитань для анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів касаційних судів у складі Верховного Суду.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у ВККС.

З переліком запитань можна ознайомитися за відповідними посиланнями:

1. Тестові запитання для кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Касаційного господарського суду.

2. Тестові запитання для кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Касаційного адміністративного суду.

3. Тестові запитання для кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Касаційного кримінального суду.

4. Тестові запитання для кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Касаційного цивільного суду.

Раніше ВККС перенесла дати кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів Верховного Суду. Вони складатимуть анонімне письмове тестування 16 лютого, виконуватимуть практичне завдання – 21 лютого.

Нагадаємо, що 7 листопада минулого року ВККС оголосила конкурс на 120 посад суддів нового Верховного Суду. До участі в конкурсі допущено 653 кандидати за результатами перевірки Комісією поданих документів.

Закон і Бізнес