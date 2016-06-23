23.01.2017 09:01



23 січня у Києві відзначать десять найкращих суддів України, що найбільш вдало застосовують рішення Європейського суду з прав людини за статтею 5 (право на свободу) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в Українській Гельсінській спілці з прав людини, урочиста церемонія відбудеться о 12:00 за адресою: вул. Володимирська, 55, поверх 2, Великий конференц-зал НАН України.

Українська Гельсінська спілка з прав людини спільно з представниками Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ провели дослідження «Precedent UA – 2016». Його предметом стала практика національних судів щодо застосування рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Станом на 2 серпня 2016 року встановлено, що значна кількість українських суддів послуговуються у своїй практиці рішеннями ЄСПЛ, зокрема, було визначено тих, хто застосовує практик Європейського суду з прав людини недоречно або помилково.

Також було виокремлено десять найкращих суддів.

Урочиста церемонія оголошення результатів дослідження відбудеться за підтримки Посольства Швеції в Україні в рамках проекту з інституційної розбудови Української Гельсінської спілки з прав людини, а також Міністерства міжнародних справ Канади в рамках проекту УГСПЛ «Права людини понад усе».

Закон і Бізнес