НААУ виявила численні перешкоди та звуження професійних прав адвокатів

Андрій СИНЬКО

У розробленні проекту закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» участь адвокатів була гарантована чиновниками. Однак наприкінці 2016 року з’ясувалося, що ситуація з підготовкою нової редакції профільного акта розвивається дещо інакше.

Між словом і ділом

Так, 15 грудня минулого року робоча група Ради з питань судової реформи ухвалила остаточну версію змін до закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Документ був затверджений без участі представників Національної асоціації адвокатів України.

Наступного дня Рада адвокатів України назвала такі зміни неприйнятними як через їхній зміст, так і через спосіб розгляду та схвалення. Вона звернулася до Ради з питань судової реформи та Президента з вимогою не вносити цей документ до парламенту.

Адвокатура вказала на численні суперечності, неузгодженості з чинним законодавством, насамперед з указом Президента «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015—2020 роки». Указ прямо передбачає зміцнення на інституційному рівні НААУ для забезпечення належної професійної діяльності адвокатури, управління юридичними професіями та представництва колективних інтересів адвокатів.

Асоціація хотіла привернути увагу до цієї ситуації й у зверненні до Ради адвокатських та правничих товариств Європи. 23 грудня ССВЕ у листі до Президента закликала утриматися від запровадження будь-яких змін до профільного законодавства без консультацій з НААУ.

Найбільша європейська організація захисників указала на те, що незалежність адвокатської професії та її самоврядність визнаються як рекомендаціями Ради Європи від 25.10.2000, так і Основними принципами ООН щодо ролі адвокатів (14.12.90). Хартія основних принципів європейської юридичної професії та Кодекс поведінки європейських адвокатів як ключові документи ССВЕ проголошують незалежність професії та її самоврядність ключовими цінностями.

Водночас змінами до Конституції, що набули чинності 30.09.2016, передбачене поетапне запровадження виключного представництва адвокатів у судах: у Верховному та судах касаційної інстанції — з 1 січня 2017 року, в апеляційних — з 1 січня 2018-го, у судах першої інстанції — з 1 січня 2019-го. Представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах виключно адвокатами здійснюватиметься з 1 січня 2020 року.

Однак дотепер не встановлено умов такого представництва і не внесено змін до процесуальних кодексів. Хоча в Міністерстві юстиції ще в грудні 2016-го рапортували, що реформа адвокатури розпочнеться з 2017 року. Але у Верховній Раді досі не мають уявлення, як саме відбуватимуться ці перетворення.

Проекти з обмеженнями

«Якісні зміни неможливі без участі професійної спільноти»,— наголошував під час публічних виступів заступник глави Адміністрації Президента Олексій Філатов. Такої ж думки дотримується й заступник голови НААУ Валентин Гвоздій, який наполягав на залученні адвокатів до роботи над законопроектом та недопущенні послаблення ролі адвокатського самоврядування.

Підсумовуючи основні тенденції в самоврядному середовищі, НААУ у звіті «Загрози незалежності адвокатури у 2016 році» висловила чимало нарікань як на «кулуарну» законотворчість, так і інші обмеження прав адвокатів з боку органів влади.

Так, 1 грудня асоціація звернулася до Голови Верховної Ради із закликом відхилити зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів» (№5221). У законопроекті пропонується встановити розмір малозначущого спору на рівні одного млн грн. і не застосовувати до таких спорів виключне право адвокатів на представництво в судах. При цьому до малозначущих віднесені й будь-які немайнові спори. Також планується вилучити норму про виключне представництво адвокатів малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, визнаних судом недієздатними.

У РАУ вказали на невідповідність пропонованих змін економічним реаліям та ризик звуження прав громадян на захист. На думку «самоврядників», такий поріг можна встановити на рівні 5 мінімальних заробітних плат. Також у раді переконані, що пропозицію про встановлення винятків стосовно обов’язкового представництва адвокатами інтересів малолітніх, неповнолітніх та недієздатних (обмежено дієздатних) слід відхилити.

Є нарікання в адвокатів і на президентський проект закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження)» (№5490). Попри те що під час пленарного засідання 20 грудня парламент не підтримав його включення до порядку денного, документ викликав серйозне занепокоєння серед адвокатів. Адже, на думку РАУ, він звужує права громадян на захист та власне права захисників на стадії досудового розслідування.

Крім того, в проекті №5490 пропонується подовжити виконання функцій досудового розслідування органами прокуратури до листопада 2019 року всупереч тому, що з Конституції вилучено норми про такі їх повноваження. За оцінками адвокатів, документ суперечить стст.19, 59, 62, 63, 64, 1311,1312 Основного Закону та європейським зобов’язанням України у сфері права.

Нарешті того ж дня, 20 грудня, нардепи під час внесення змін до Податкового кодексу (проект №5132) втрутилися у закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Попри заклик до Президента українських адвокатів, яких підтримали їхні європейські колеги, до накладення вето на закон, останній був підписаний главою держави та набув чинності.

«Державній» адвокатурі бути?

Під час обговорення останніх новацій у соціальних мережах деякі правники пов’язували такий законотворчий наступ на адвокатуру з намірами «одержавлення» системи. І, відповідно, її неформального підпорядкування Міністерству юстиції.

Також не виключено, що в такий спосіб владні органи підштовхують адвокатів до самоочищення керівних лав. Мовляв, ігноруємо тих, з ким не маємо бажання співпрацювати у майбутньому.

Втім, швидше за все, ці припущення безпідставні. Адже і під час так званої судової реформи демонструвалося фактичне нехтування думкою тих, на чи проти яких спрямовувалися нововведення. Про те, до чого це призвело і ще призведе, свідчать істотні прогалини та недогляди, які спливають під час застосування нових законів, включаючи зміни до Конституції.

Окремі юристи стверджують, що внесення змін до чинного закону є напівзаходом, який навряд чи спричинить позитивний результат. Адже активно лобіюються деякі норми щодо самоврядування, які з’являються то в одній, то в іншій ініціативі.

Тож, напевне, дійсно не варто шукати злого наміру там, де все можна пояснити більш банальними причинами. Та адвокатів це навряд чи заспокоїть, оскільки їм із цими новаціями доведеться працювати.