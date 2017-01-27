Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Хотіли як краще…

Хоча позицію НААУ щодо самоврядності адвокатури підтримують європейські колеги, вітчизняні законотворці на це не зважають.

Хоча позицію НААУ щодо самоврядності адвокатури підтримують європейські колеги, вітчизняні законотворці на це не зважають.

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