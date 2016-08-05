20.01.2017 17:32



В Україні мінімальна місячна допомога з безробіття з 1 квітня 2017 року становитиме 1280 гривень замість 544.

Як повідомляє УНН, про це під час прямої лінії розповів глава Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття Олексій Мірошниченко, передає «Закон і Бізнес».

«Вчора на засіданні правління ми утвердили, що щомісячна допомога з 1 квітня становитиме 1280 грн. В той час, як раніше мінімальною сумою, яку отримували люди без страхування, було 544 грн», — розповів він.

Закон і Бізнес