20.01.2017 16:33
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Парламентарі Бельгії відхилили рекомендацію незалежного Комітету по боротьбі з корупцією про заборону розповсюдження безкоштовного пива і вина для депутатів.
Про це повідомляє EUobserver, передає видання «Закон і Бізнес».
Зазначається, що наприкінці 1990-х років для депутатів ввели безкоштовний алкоголь, щоб обмежити їх походи в бари під час дебатів.
Після дискусії з цього питання голова парламенту звернувся за незалежною консультацією щодо подальшого поширення безкоштовного алкоголю, але лідери партій відкинули рекомендацію.
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