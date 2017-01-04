20.01.2017 16:33



Парламентарі Бельгії відхилили рекомендацію незалежного Комітету по боротьбі з корупцією про заборону розповсюдження безкоштовного пива і вина для депутатів.

Про це повідомляє EUobserver, передає видання «Закон і Бізнес».

Зазначається, що наприкінці 1990-х років для депутатів ввели безкоштовний алкоголь, щоб обмежити їх походи в бари під час дебатів.

Після дискусії з цього питання голова парламенту звернувся за незалежною консультацією щодо подальшого поширення безкоштовного алкоголю, але лідери партій відкинули рекомендацію.

Закон і Бізнес