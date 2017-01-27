Статус внутрішньо переміщеної особи в Україні: підстави і правила отримання

Ірина ВАСИЛЬЧЕНКО, молодший юрист Law Firm «Oleh Rachuk», Ганна РЕЗНІКОВА, старший юрист Law Firm «Oleh Rachuk», к.ю.н.

За даними агентства ООН у справах біженців, унаслідок бойових дій на сході України майже 1,5 млн осіб були змушені виїхати, залишити рідних і майно у зоні конфлікту. Для того щоб спростити своє життя на територіях, які контролює українська влада, такі громадяни можуть отримати статут внутрішньо переміщеної особи. Для цього необхідно чітко розуміти цю процедуру.

Широке коло осіб

Законодавець у ч.1 ст.1 закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 №1706-VII дав офіційне визначення поняття «внутрішньо переміщена особа». До цієї категорії належать громадяни України, іноземці або особи без громадянства, котрих змусили покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Вказані обставини вважаються загальновідомими і такими, що не потребують доведення, якщо інформація про них міститься в офіційних звітах (повідомленнях) Верховного комісара ООН з прав людини, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Міжнародного комітету Червоного Хреста, уповноваженого Верховної Ради з прав людини, розміщених на веб-сайтах цих організацій, або якщо уповноважені державні органи прийняли відповідні рішення стосовно таких обставин.

Правовою підставою для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є її фактичне проживання на території, де виникли обставини, згадані у ст.1 закону №1706-VII. При цьому такий факт підтверджується довідкою про взяття на облік, яка має безстрокову дію, крім випадків, передбачених ст.12 зазначеного закону.

Відповідно до вимог чинного законодавства для отримання такої довідки слід подати заяву встановленої форми, а також документ, що посвідчує особу заявника, його громадянство (чи інший документ, який підтверджує особливий статус). Для цього необхідно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м.Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання. Так, повнолітні особи із заявою звертаються особисто, а від імені неповнолітніх, малолітніх дітей, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена, звертається законний представник. Форму заяви затверджує Міністерство соціальної політики.

Відповідні органи видають належно оформлену довідку в день подання заяви (або ж рішення про відмову, зазначаючи причини). Крім того, приймати заяви та видавати довідки можуть у місцях проживання внутрішньо переміщених осіб працівники житлово-експлуатаційних організацій або уповноважені особи, визначені виконавчими органами сільських і селищних рад, за погодженням з уповноваженим органом.

Таким чином, довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік. Зупинимося більш детально на кожному етапі взяття на облік таких осіб.

Необхідні дані

Відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 1.10.2014 №509, затвердженого постановою Кабінету Міністрів «Про облік внутрішньо переміщених осіб», у заяві про взяття на облік необхідно вказати:

- прізвище, ім’я та по батькові;

- громадянство;

- дату та місце народження;

- стать;

- дані про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);

- відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена, та осіб, зазначених в абз.5 п.2 цього порядку;

- інформацію про зареєстроване та фактичне місце проживання;

- адресу, за якою з особою можна листуватися або вручати офіційну кореспонденцію, та контактний номер телефону;

- обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;

- про непричетність до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;

- дані про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;

- відомості про наявність інвалідності та потребу в технічних та інших засобах реабілітації;

- інформацію про місце навчання/виховання дитини (найменування закладу);

- дані про працевлаштування, освіту, спеціалізацію, посаду, професію.

Разом із заявою громадяни України подають:

- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт), або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина;

- у разі наявності — документ, що підтверджує факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з надзвичайними обставинами (це може бути документ, що підтверджує громадянство України, посвідчує особу чи її спеціальний статус з відміткою про реєстрацію місця проживання, військовий квиток із відомостями про проходження військової служби, трудова книжка із записами про трудову діяльність, документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно);

- за потреби — свідоцтво про народження дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо заявник представляє їхні інтереси та хоче, щоб такі діти отримали статус ВПО).

У разі подання заяви законним представником (опікуном чи піклувальником) необхідно до вказаних документів додати:

- документ, що посвідчує особу законного представника;

- документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

У випадку втрати або викрадення документів, що посвідчують особу, потрібно звернутися до територіальних органів Державної міграційної служби за місцем перебування та протягом доби отримати тимчасове посвідчення, яке підтверджувало б особу громадянина України, іноземця або людини без громадянства.

При цьому необхідно зважати на те, що як фактичне місце проживання або перебування не можуть зазначатися адреси (місцезнаходження) органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їхніх підрозділів, будь-яких інших установ, за якими внутрішньо переміщені особи фактично не проживають.

Правила обліку

Аби підтвердити свій статус, особа повинна одержати довідку про взяття на облік як внутрішньо переміщеної. Для цього повнолітній переселенець особисто або через законного представника звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м.Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад з питань соціа-

льного захисту населення за місцем фактичного проживання із заявою про отримання такої довідки відповідно до ч.3 ст.4 закону №1706-VII. Для студентів, які мали реєстрацію місця проживання в гуртожитку (на території, що не охоплена надзвичайними обставинами), передбачено, що після зняття з реєстрації вони вправі отримати довідку про взяття на облік ВПО у випадку, якщо не хочуть повернутися до попереднього місця проживання через відповідні обставини.

У постанові Кабміну «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №509» від 15.04.2015 №264 визначено, що на облік як внутрішньо переміщені ставляться не тільки особи, котрі виїжджають з тимчасово окупованої території чи району проведення антитерористичної операції, а й ті, хто залишає населені пункти, розташовані безпосередньо на лінії зіткнення.

Для отримання довідки про взяття на облік ВПО необхідно звернутися до того ж органу, до якого було подано заяву про взяття на облік, а саме — до структурного підрозділу місцевої держадміністрації чи виконавчого комітету міської ради з питань соціального захисту населення. Довідку має підписати та засвідчити уповноважена посадова особа. Її форма передбачена порядком «Про облік внутрішньо переміщених осіб» від 1.10.2014 №509. При цьому в довідці одного із заявників указують дані про неповнолітніх осіб, які переміщуються разом з батьками або членами сім’ї. Ця процедура безкоштовна, тобто заявник звільнений від сплати будь-яких зборів незалежно від того, отримує він таку довідку вперше чи вдруге (зокрема, в разі втрати чи пошкодження оригіналу довідки або з метою подовження її дії).

Державний контроль

Під час видання довідки посадовець обов’язково інформує особу, яка переміщується, щодо її обов’язку повідомити протягом 10 днів відповідний територіальний підрозділ ДМС про фактичне місце проживання, його зміну або про повернення до покинутого місця проживання. Після такого повідомлення на іншому боці довідки протягом 3-х днів ставиться відмітка про реєстрацію місця проживання (в разі підтвердження достовірності та правильності наданих відомостей), без якої довідка вважається недійсною.

Періодично — раз на місяць — територіальні органи ДМС перевіряють указані в довідці відомості щодо фактичного місця проживання внутрішньо переміщеної особи. Якщо така інформація не підтверджується, то посадові особи повідомляють про порушення, яке є підставою для подальшого зняття ВПО з обліку.

Відповідно до чч.1 та 2 ст.5 закону №1706-VII у паспорт або будь-який інший документ, який його тимчасово замінює, відмітку про тимчасову реєстрацію місця проживання не ставлять. Якщо ж внутрішньо переміщена особа змінює місце фактичного проживання, то протягом 10 днів має повідомити про це найближчий територіальний підрозділ ДМС, який забезпечить повторну процедуру отримання довідки, але за іншим місцем тимчасового проживання. Реєстрація, перереєстрація місця проживання також проводяться безкоштовно.

Відповідно до ч.1 ст.12 закону №1706-VII підставами для визнання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи недійсною та внесення відомостей про це до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО є:

- подання заяви про відмову від довідки;

- скоєння злочину, зокрема дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, фінансування тероризму, вчинення геноциду, злочину проти людяності або військового злочину;

- повернення до покинутого місця постійного проживання;

- виїзд на постійне місце проживання за кордон;

- подання завідомо недостовірних відомостей.

Рішення про визнання довідки недійсною приймається керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м.Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем проживання особи та надається внутрішньо переміщеній особі протягом 3-х днів з дня його прийняття.