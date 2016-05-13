20.01.2017 14:16



Оскільки статус службового житла для будинків радгоспів скасовано постановою Кабміну, то особи, яким раніше надавалося службове житло у таких будинках, можуть його приватизувати.

Про це ідеться в Узагальненні судової практики розгляду справ про приватизацію державного житлового фонду та гуртожитків Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ, яке опубліковане у новому номері газети «Закон і Бізнес».

Суд звертає увагу, що згідно зі ст. 124 ЖК УРСР робітники і службовці, що припинили трудові відносини з підприємством, установою, організацією, а також громадяни, які виключені з членів колгоспу або вийшли з колгоспу за власним бажанням, підлягають виселенню із службового жилого приміщення з усіма особами, які з ними проживають, без надання іншого жилого приміщення.

«Разом із тим слід враховувати, що постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 1992 року № 391 «Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питання надання житлових приміщень у будинках радгоспів» скасовано статус службового житла для будинків радгоспів. Отже, ті особи, яким раніше надавалося службове житло у радгоспах, можуть його приватизувати. Житлові приміщення включаються до числа службових у загальному порядку, тобто за рішенням виконкому відповідної ради, і можуть бути приватизовані на умовах і в порядку, визначених Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду», — говориться в Узагальненні.

Закон і Бізнес