Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Особи, яким надавалося службове житло у радгоспах, можуть його приватизувати, — ВСС

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