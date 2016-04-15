Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Адмінпроступком може вважатися переміщення багажу до зони огляду власником, а не митником, — АСК

До того, як перетнути митний кордон, у пасажира залишається вибір: пронести багаж червоним чи зеленим «коридором».

До того, як перетнути митний кордон, у пасажира залишається вибір: пронести багаж червоним чи зеленим «коридором».

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