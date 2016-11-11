20.01.2017 13:34



Представляємо огляд найважливіших правових тем тижня, про які можна прочитати в новому випуску газети «Закон і Бізнес» N 3 (1301). 21 - 27 січня 2017 року.

Судова влада та реформа

Однією з найпомітніших подій 2016 року в суддівській сфері стало створення Асоціації розвитку суддівського самоврядування України. Вона поставила перед собою амбітну мету — стати опорою суддівського самоврядування та об’єднати суддів-лідерів.

«ЗіБ» уважно стежить за розвитком об’єднання, яке 22 січня відзначає першу річницю заснування. Як працювала АРССУ, що вдалось реалізувати, а що ні, які плани на 2017 рік? Із цими запитаннями ми звернулися до президента асоціації, судді Львівського окружного адміністративного суду Володимира Кравчука. Водночас він запропонував обговорити їх питання з колегами по організації. Тож вийшло колективне інтерв’ю, в якому члени об’єднання підбили підсумки діяльності, а також розповіли про цілі на найближчий час.

Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів будуть відсторонені від оцінки кількох випробувань, які проводитимуться для претендентів на посади у Верховному Суді, зокрема від анонімного тестування та перевірки морально-психологічних якостей. Тож те, скільки балів під час оцінювання отримає той чи інший кандидат, здебільшого залежатиме від думки «кваліфікаційників». Крім того, клопоту претендентам можуть завдати неточності, які причаїлися в правилах «верховної» гри. Подробиці читайте у статті «Застереження від упередження».

За кілька днів до Нового року був затверджений тимчасовий порядок забезпечення охорони судів. Документ покликаний врегулювати питання щодо гарантування безпеки в храмах Феміди. Та чи дійсно визначення, хто у вихідні та свята зможе туди безперешкодно зайти, а кому навіть у робочі години заборонено відвідувати їх, допоможе забезпечити надійну охорону? Про це читайте у матеріалі «Охорона не в порядку».

Як претенденти на «верховні» мантії ставляться до того, що результати тільки одного етапу кваліфікаційного оцінювання — анонімного письмового тестування — встановлюватимуться за допомогою техзасобів, а решта залежатиме від суб’єктивного фактору? Своїми думками із цього приводу із «ЗіБ» поділилася кандидатка до Верховного Суду, суддя ВСУ у відставці Тетяна ШЕВЧЕНКО.

12 січня можна вважати датою народження Вищої ради правосуддя. Адже, як повідомляв «ЗіБ», у цей день Вища рада юстиції ухвалила рішення про свою реорганізацію. Щоправда, на виконання юридичних формальностей знадобиться близько двох місяців. А усунути проблему з повноважністю Ради зможе хіба що позачерговий з’їзд суддів. Детальніше — «Вибіркова далекозорість».

Одна з ключових відмінностей Вищої ради правосуддя від Вищої ради юстиції — це розширення повноважень щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Законодавець зробив цей процес простішим, а також зменшив можливості для оскарження вердиктів ВРП. Хоча в Раді переконані, що це дозволить ефективніше здійснювати повноваження, судді висловлюють занепокоєння. Про це читайте у статті «Загальний контроль».

На цьому тижні профільний парламентський комітет вирішив рекомендувати колегам прийняти за основу один із проектів нового закону «Про Конституційний Суд України» (№5336-1). Утім, на думку експертів, у документі міститься чимало норм, що суперечать Конституції, а отже, не можуть ставитися на голосування. Подробиці у матеріалі «Конституція на узбіччі».

Судова практика

Суд скасував накладення стягнення, мотивуючи це тим, що інспектор не мав права виносити постанову про притягнення водія до адміністративної відповідальності на місці зупинення транспортного засобу. Детальніше — «Неналежне зупинення».

Останнім часом досить поширеною стала практика проведення податкових перевірок у межах кримінального провадження. Причому відомі випадки, коли в одній справі було призначено близько тисячі перевірок. Правники наголошують, що це суперечить Кримінальному процесуальному кодексу, а відповідна норма Податкового — застаріла. На таку позицію пристають і деякі судді. Про це читайте у матеріалі «Взялися за старе».

Адвокатура

У розробленні проекту закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» участь адвокатів була гарантована чиновниками. Однак наприкінці 2016 року з’ясувалося, що ситуація з підготовкою нової редакції профільного акта розвивається дещо інакше. Деталі у статті «Хотіли як краще…».

Держава

За даними агентства ООН у справах біженців, унаслідок бойових дій на сході України майже 1,5 млн осіб були змушені виїхати, залишити рідних і майно у зоні конфлікту. Для того щоб спростити своє життя на територіях, які контролює українська влада, такі громадяни можуть отримати статут внутрішньо переміщеної особи. Для цього необхідно чітко розуміти, як його отримати. Подробиці у статті «Документальний порядок».

Кажуть, від великого до смішного — один крок. Тоді, напевно, від малого до смішного немає і півкроку. Це сповна стосується й хибного вживання великих і малих літер. Особливо тими, хто мав би бути прикладом для інших. Про це у матеріалі «Хто до заголовної доріс?».

Закон і Бізнес