20.01.2017 11:59



На сьогоднішньому засіданні Пленуму Верховний Суд України вирішив запитати Конституційний про відповідність Основному Закону тимчасового обмеження пенсій для прокурорів, але питання перерахунку таких пенсій вирішив не включати до подання.

Як повідомляє кореспондент видання «Закон і Бізнес», подання щодо конституційності абзацу шостого частини п’ятнадцятої статті 86 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру» положенням частини першої статті 8, частин другої й третьої статті 22, частин першої та третьої статті 46 Конституції України підтримали 14 суддів ВСУ з 17.

Окрім того, 18 судів звернулися із пропозицією включити до конституційного подання ще і частину 20 статті 86 закону «Про прокуратуру» № 1697, оскільки мають на розгляді відповідні справи. Але питання умов та порядку перерахунку призначених пенсій працівникам прокуратури, Пленум ВСУ вирішив не включати до схваленого конституційного подання.

Нагадаємо, торік КС уже двічі висловлювався щодо неконституційності запровадження таких «тимчасових» обмежень щодо виплати пенсій (рішення від 8.06.2016 №4-рп/2016 та 21.12.2016 №7-рп/2016). Однак парламент черговий раз проігнорував правові позиції Суду, схваливши закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII, яким поновив обмеження пенсійних виплат.

Закон і Бізнес