20.01.2017 10:54



Голова Одеського апеляційного господарського суду Наталія Морщагіна розповіла про причини відкликання заяви про свою відставку, яка була подана до Вищої ради юстиції, коли ОАГС припинив роботу через відсутність охорони.

Серед суддів, чиє звільнення має розглянути 24 січня Вища рада правосуддя, є і голова Одеського апеляційного господарського суду Наталія Морщагіна. У зв’язку з цим, видання «Закон і Бізнес» вирішило поцікавитись, чому вона прийняла таке рішення і, що змінилося за час його розгляду.

«Впродовж останнього року Одеський апеляційний господарський суд піддавався систематичному психологічному і фізичному тиску. У такій ситуації ми ухвалили безпрецедентне рішення про припинення роботи двох судів, і я особисто подала заяву про звільнення з посади судді. Я прийняла це емоційне рішення, оскільки не бачила на той момент можливості забезпечити безпеку суду і відправлення суддями незалежного правосуддя», — розповіла голова Одеського апеляційного господарського суду.

Але наразі Наталія Морщагіна вирішила відкликати свою заяву про звільнення, та пояснила, що на це у неї є ряд причин.

«По-перше, це прийняття закону «Про Вищу раду правосуддя», у якої є всі повноваження для забезпечення безпеки судів, створення умов для незалежного і неупередженого правосуддя. Як ми бачимо, в такий короткий термін після ухвалення закону, Вищою радою правосуддя вже був затверджений Порядок забезпечення охорони судів, органів і установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них», — зауважила вона.

«По-друге, завдяки позиції ВРП органами МВС вже зроблені перші кроки у виконанні даного Порядку, зокрема обстежені приміщення Одеського апеляційного господарського суду і визначені точки розміщення в суді постів для забезпечення правопорядку Національною гвардією. І по-третє, внаслідок активної позиції і підтримці мас-медіа, адвокатського співтовариства, справжніх громадських активістів, ми змогли переломити ситуацію і встановити конструктивний діалог з громадянським суспільством, учасниками процесу, ЗМІ», — розповіла суддя.

Наталія Морщагіна зазначила, що судді відкриті до діалогу і лише спільними зусиллями зможуть вивести правосуддя на новий рівень, успішно досягнувши мети судової реформи.

«Відчуваючи всю цю підтримку, а також підтримку колег суддів, я не маю права проявити слабкість, зламатися і поступитися зовнішньому тиску. Я продовжу роботу і докладу максимум зусиль для забезпечення безпеки суддів і створення умов для відправлення правосуддя що виключають будь-які форми тиску. Зокрема, вже підготовлено узагальнення за фактами психологічного і фізичного тиску, яких зазнавали судді всіх юрисдикцій за 2016 рік», — резюмувала Наталія Морщагіна.

Закон і Бізнес