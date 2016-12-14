20.01.2017 10:28



У Національному агентстві з питань запобігання корупції нагадали про початок другої хвилі е-декларування та про осіб, на кого вона не поширюється у зв`язку із набуттям чинності Закону про Вищу раду правосуддя.

Як повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький, до 1 квітня 2017 року електронні декларації мають заповнити особи, які відповідно до закону «Про запобігання корупції» займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також особи, які прирівнюються таких осіб, передає «Закон і Бізнес»

При заповненні декларацій за 2016 рік застосовується розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на 1 січня 2016 року (1378 гривень). Також, з 1 січня 2017 року суб’єкти декларування мають повідомляти НАЗК про суттєві зміни у своєму в майновому стані, якщо отриманий ними дохід, придбане майно перевищують суму у розмірі 50 прожиткових мінімумів (станом на 01.01.2017— 80 тис. гривень), встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Також Руслан Радецький зазначив, що із набуттям чинності закону «Про Вищу раду правосуддя», яким внесено зміни до закону України «Про запобігання корупції», змінено коло осіб, які мають подавати е-декларації. Відтак, дія антикорупційного закону в частині фінансового контролю не поширюється на певні категорії посад, а саме:

- посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соціального захисту ветеранів війни та учасників АТО;

- охорони здоров’я (окрім керівників закладів охорони здоров’я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня);

- освіти (крім керівників ВНЗ та їх заступників);

- науки (крім президентів, перших віце-президентів, віце-президентів та головних учених секретарів, інших членів Президії Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, обраних загальними зборами, керівників НДІ та інших наукових установ);

- культури;

- мистецтв;

- відновлення та збереження національної пам’яті;

- фізичної культури, спорту, національно-патріотичного виховання.

Закон і Бізнес