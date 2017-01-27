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24 січня ВРП, за словами Ігоря Бенедисюка (ліворуч), має зробити ще один важливий крок у реорганізації — затвердити свій регламент.

24 січня ВРП, за словами Ігоря Бенедисюка (ліворуч), має зробити ще один важливий крок у реорганізації — затвердити свій регламент.

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