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Члени асоціації переконані, що, об’єднавши зусилля, зможуть удосконалити діяльність системи правосуддя та захистити її незалежність.

Члени асоціації переконані, що, об’єднавши зусилля, зможуть удосконалити діяльність системи правосуддя та захистити її незалежність.

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