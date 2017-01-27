Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Суддя Верховного Суду України у відставці Тетяна ШЕВЧЕНКО

Тетяна ШЕВЧЕНКО: «Перевіряючи практичне завдання, машина не зможе розпізнати всі тонкощі судового рішення»

Тетяна ШЕВЧЕНКО: «Перевіряючи практичне завдання, машина не зможе розпізнати всі тонкощі судового рішення»

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