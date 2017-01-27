Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Застереження від упередження

ВККС прискіпливо оцінить кожного претендента на червону мантію, якому вдасться дійти до завершального етапу кваліфоцінювання.

ВККС прискіпливо оцінить кожного претендента на червону мантію, якому вдасться дійти до завершального етапу кваліфоцінювання.

Матеріали за темою

Коментарі

До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!