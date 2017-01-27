Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Охорона не в порядку

Очікування допомоги від правоохоронців виявилися марними, тому Рада суддів рекомендувала у разі виникнення форс-мажорів зупиняти роботу установ.

Очікування допомоги від правоохоронців виявилися марними, тому Рада суддів рекомендувала у разі виникнення форс-мажорів зупиняти роботу установ.

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