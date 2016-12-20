Після затвердження регламенту своєї діяльності Вища рада правосуддя планує звільнити за власним бажанням і у відставку 35 суддів, хоча деякі з них приймали рішення під тиском і мають намір продовжити роботу в судовій системі.
До порядку денного засідання 24 січня 2017 року, який опублікований Вищою радою правосуддя, входить п’ять питань:
- Затвердження Регламенту Вищої ради правосуддя.
- Затвердження Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.
- Розгляд клопотання ГПУ про відсторонення судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області Горячківської Людмили Володимирівни від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
- Розгляд матеріалів щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами:
у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Балабана Віктора Федоровича — судді апеляційного суду Одеської області;
Бурхана Сергія Михайловича — судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області;
Василенка Василя Васильовича — судді Черкаського районного суду Черкаської області;
Гончара Володимира Миколайовича — судді апеляційного суду Кіровоградської області;
Кобзій Тетяни Іванівни — судді Білокуракинського районного суду Луганської області;
Крутія Юрія Петровича — судді Ленінського районного суду міста Миколаєва;
Литовки Миколи Івановича — судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області;
Малетича Михайла Михайловича — судді Вищого господарського суду України;
Павленко Тетяни Іванівни — судді апеляційного суду Луганської області;
Потаніна Олександра Олександровича — судді апеляційного суду Одеської області;
Рибалка Володимира Григоровича — судді апеляційного суду Сумської області;
Ряботи Віктора Івановича — судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області;
Томка Володимира Васильовича — судді Рубіжанського міського суду Луганської області;
Тимченка Сергія Олександровича — судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області;
у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Бердія Миколи Антоновича — судді Рівненського міського суду Рівненської області;
Ковтуненка Вадима Олексійовича — судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області;
Кондратюка Володимира Івановича — судді Овруцького районного суду Житомирської області;
Корнелюка Василя Семеновича — судді Локачинського районного суду Волинської області;
Фрич Марії Миколаївни — судді господарського суду Івано-Франківської області;
у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Бойко Світлани Леонідівни — судді Лисичанського міського суду Луганської області;
Ковальової Тетяни Іванівни — судді Луганського окружного адміністративного суду;
Прищепи Тетяни Петрівни — судді Ємільчинського районного суду Житомирської області
Туренко Валентини Борисівни — судді Одеського апеляційного господарського суду;
Ященка Владислава Андрійовича — судді апеляційного суду Сумської області;
Йосипчука Олександра Семеновича — судді господарського суду Закарпатської області;
Шевченка Володимира Альбертовича — судді апеляційного суду Сумської області;
Ізотова Віктора Максимовича — судді Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;
Голованя Анатолія Мелетійовича — судді апеляційного суду Кіровоградської області;
у зв’язку з поданням заяв про звільнення за власним бажанням:
Зіньковського Олександра Анатолійовича — судді Миколаївського окружного адміністративного суду;
Зленко Анни Володимирівни — судді Попільнянського районного суду Житомирської області;
Морщагіної Наталії Станіславівни — судді Одеського апеляційного господарського суду;
у зв’язку з поданням заяви про відставку:
Куцоконя Юрія Петровича — судді Рівненського міського суду Рівненської області;
Цецори Ольги Романівни — судді Рубіжанського міського суду Луганської області;
Барильської Алли Петрівни — судді апеляційного суду Дніпропетровської області;
- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням:
Вернидубова Ярослава Івановича — судді Дніпровського районного суду міста Києва.
- Різне.
Серед суддів, які подали заяву про звільнення є і голова Одеського апеляційного господарського суду Наталія Морщагіна. У зв’язку з цим, видання «Закон і Бізнес» вирішило поцікавитись у неї, чому вона прийняла таке рішення.
«Впродовж останнього року Одеський апеляційний господарський суд піддавався систематичному психологічному і фізичному тиску. У такій ситуації ми ухвалили безпрецедентне рішення про припинення роботи двох судів, і я особисто подала заяву про звільнення з посади судді. Я прийняла це емоційне рішення, оскільки не бачила на той момент можливості забезпечити безпеку суду і відправлення суддями незалежного правосуддя», — розповіла голова Одеського апеляційного господарського суду.
Але на разі Наталія Морщагіна вирішила відкликати свою заяву про звільнення, та пояснила, що на це у неї є ряд причин.
«По-перше, це прийняття закону «Про Вищу раду правосуддя», у якого є всі повноваження для забезпечення безпеки судів, створення умов для незалежного і неупередженого правосуддя. Як ми бачимо, в такий короткий термін після ухвалення закону, Вищою радою правосуддя вже був затверджений Порядок забезпечення охорони судів, органів і установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них», — зауважила вона.
«По-друге, завдяки позиції ВРП органами МВС вже зроблені перші кроки у виконанні даного Порядку, зокрема обстежені приміщення Одеського апеляційного господарського суду і визначені точки розміщення в суді постів для забезпечення правопорядку Національною гвардією. І по-третє, внаслідок активної позиції і підтримці мас-медіа, адвокатського співтовариства, справжніх громадських активістів, ми змогли переломити ситуацію і встановити конструктивний діалог з громадянським суспільством, учасниками процесу, ЗМІ», — розповіла суддя.
Наталія Морщагіна зазначила, що судді відкриті до діалогу і лише спільними зусиллями зможуть вивести правосуддя на новий рівень, успішно досягнувши мети судової реформи.
«Відчуваючи всю цю підтримку, а також підтримку колег суддів, я не маю права проявити слабкість, зламатися і поступитися зовнішньому тиску. Я продовжу роботу і докладу максимум зусиль для забезпечення безпеки суддів і створення умов для відправлення правосуддя що виключають будь-які форми тиску. Зокрема, вже підготовлено узагальнення за фактами психологічного і фізичного тиску, яких зазнавали судді всіх юрисдикцій за 2016 рік», — резюмувала Наталія Морщагіна.
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