20.01.2017 09:59



Після затвердження регламенту своєї діяльності Вища рада правосуддя планує звільнити за власним бажанням і у відставку 35 суддів, хоча деякі з них приймали рішення під тиском і мають намір продовжити роботу в судовій системі.

До порядку денного засідання 24 січня 2017 року, який опублікований Вищою радою правосуддя, входить п’ять питань:

- Затвердження Регламенту Вищої ради правосуддя.

- Затвердження Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

- Розгляд клопотання ГПУ про відсторонення судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області Горячківської Людмили Володимирівни від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

- Розгляд матеріалів щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами:

у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Балабана Віктора Федоровича — судді апеляційного суду Одеської області;

Бурхана Сергія Михайловича — судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області;

Василенка Василя Васильовича — судді Черкаського районного суду Черкаської області;

Гончара Володимира Миколайовича — судді апеляційного суду Кіровоградської області;

Кобзій Тетяни Іванівни — судді Білокуракинського районного суду Луганської області;

Крутія Юрія Петровича — судді Ленінського районного суду міста Миколаєва;

Литовки Миколи Івановича — судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області;

Малетича Михайла Михайловича — судді Вищого господарського суду України;

Павленко Тетяни Іванівни — судді апеляційного суду Луганської області;

Потаніна Олександра Олександровича — судді апеляційного суду Одеської області;

Рибалка Володимира Григоровича — судді апеляційного суду Сумської області;

Ряботи Віктора Івановича — судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області;

Томка Володимира Васильовича — судді Рубіжанського міського суду Луганської області;

Тимченка Сергія Олександровича — судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області;

у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Бердія Миколи Антоновича — судді Рівненського міського суду Рівненської області;

Ковтуненка Вадима Олексійовича — судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області;

Кондратюка Володимира Івановича — судді Овруцького районного суду Житомирської області;

Корнелюка Василя Семеновича — судді Локачинського районного суду Волинської області;

Фрич Марії Миколаївни — судді господарського суду Івано-Франківської області;

у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Бойко Світлани Леонідівни — судді Лисичанського міського суду Луганської області;

Ковальової Тетяни Іванівни — судді Луганського окружного адміністративного суду;

Прищепи Тетяни Петрівни — судді Ємільчинського районного суду Житомирської області

Туренко Валентини Борисівни — судді Одеського апеляційного господарського суду;

Ященка Владислава Андрійовича — судді апеляційного суду Сумської області;

Йосипчука Олександра Семеновича — судді господарського суду Закарпатської області;

Шевченка Володимира Альбертовича — судді апеляційного суду Сумської області;

Ізотова Віктора Максимовича — судді Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області;

Голованя Анатолія Мелетійовича — судді апеляційного суду Кіровоградської області;

у зв’язку з поданням заяв про звільнення за власним бажанням:

Зіньковського Олександра Анатолійовича — судді Миколаївського окружного адміністративного суду;

Зленко Анни Володимирівни — судді Попільнянського районного суду Житомирської області;

Морщагіної Наталії Станіславівни — судді Одеського апеляційного господарського суду;

у зв’язку з поданням заяви про відставку:

Куцоконя Юрія Петровича — судді Рівненського міського суду Рівненської області;

Цецори Ольги Романівни — судді Рубіжанського міського суду Луганської області;

Барильської Алли Петрівни — судді апеляційного суду Дніпропетровської області;

- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням:

Вернидубова Ярослава Івановича — судді Дніпровського районного суду міста Києва.

- Різне.

Серед суддів, які подали заяву про звільнення є і голова Одеського апеляційного господарського суду Наталія Морщагіна. У зв’язку з цим, видання «Закон і Бізнес» вирішило поцікавитись у неї, чому вона прийняла таке рішення.

«Впродовж останнього року Одеський апеляційний господарський суд піддавався систематичному психологічному і фізичному тиску. У такій ситуації ми ухвалили безпрецедентне рішення про припинення роботи двох судів, і я особисто подала заяву про звільнення з посади судді. Я прийняла це емоційне рішення, оскільки не бачила на той момент можливості забезпечити безпеку суду і відправлення суддями незалежного правосуддя», — розповіла голова Одеського апеляційного господарського суду.

Але на разі Наталія Морщагіна вирішила відкликати свою заяву про звільнення, та пояснила, що на це у неї є ряд причин.

«По-перше, це прийняття закону «Про Вищу раду правосуддя», у якого є всі повноваження для забезпечення безпеки судів, створення умов для незалежного і неупередженого правосуддя. Як ми бачимо, в такий короткий термін після ухвалення закону, Вищою радою правосуддя вже був затверджений Порядок забезпечення охорони судів, органів і установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них», — зауважила вона.

«По-друге, завдяки позиції ВРП органами МВС вже зроблені перші кроки у виконанні даного Порядку, зокрема обстежені приміщення Одеського апеляційного господарського суду і визначені точки розміщення в суді постів для забезпечення правопорядку Національною гвардією. І по-третє, внаслідок активної позиції і підтримці мас-медіа, адвокатського співтовариства, справжніх громадських активістів, ми змогли переломити ситуацію і встановити конструктивний діалог з громадянським суспільством, учасниками процесу, ЗМІ», — розповіла суддя.

Наталія Морщагіна зазначила, що судді відкриті до діалогу і лише спільними зусиллями зможуть вивести правосуддя на новий рівень, успішно досягнувши мети судової реформи.

«Відчуваючи всю цю підтримку, а також підтримку колег суддів, я не маю права проявити слабкість, зламатися і поступитися зовнішньому тиску. Я продовжу роботу і докладу максимум зусиль для забезпечення безпеки суддів і створення умов для відправлення правосуддя що виключають будь-які форми тиску. Зокрема, вже підготовлено узагальнення за фактами психологічного і фізичного тиску, яких зазнавали судді всіх юрисдикцій за 2016 рік», — резюмувала Наталія Морщагіна.

Закон і Бізнес