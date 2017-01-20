20.01.2017 18:08
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Юридична фірма Eterna Law представила інтереси італійського виробника полівінілхлоридних матеріалів TPV Compound s.r.l. Спір полягав у стягненні з української компанії невиплачених коштів за товари.
Представництво у справі, яке здійснювали партнер та керівник практики міжнародного арбітражу ЮФ Eterna Law Євгеній Блінов разом з юристом Романом Процишиним, було пов’язане з питаннями міжнародного та приватного права і застосуванням його колізійних норм.
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