19.01.2017 15:43



19 січня КС Російської Федерації визнав неможливим виконання постанови Європейського Суду з прав людини по справі про виплату 1,9 мільярда євро компенсації екс-акціонерам нафтової компанії ЮКОС.

Про це повідомляє прес-служба Конституційного Суду РФ, передає «Закон і Бізнес».

«Постанови ЄСПЛ не скасовують для російської правової системи пріоритет Конституції РФ. Тому, коли рішенням міждержавного органу, при тлумаченні ним правил міжнародного договору, неправомірно порушуються основоположні принципи і норми Конституції, Росія в порядку винятку вправі відступити від виконання цього рішення. ЄСПЛ дійшов висновку про неправильне стягнення з компанії ЮКОС штрафів та сум компенсацій, оскільки мало місце застосування зворотної сили закону - статті 113 Податкового кодексу РФ про трирічний термін давності притягнення до відповідальності, тлумачення, даному Конституційним Судом у Постанові від 14 липня 2005 року», — говориться у повідомленні.

У своєму рішенні КС РФ дозволив судам стягувати борги з платників податків, якщо вони використовували положення про строки давності всупереч його призначенню, на шкоду правам інших платників податків і правомірним публічним інтересам і перешкоджали податкового контролю.

«Виплата акціонерам компанії безпрецедентної суми бюджетної системи, яка не отримувала від неї величезні податкові платежі, необхідні для виконання публічних зобов'язань перед громадянами Росії, суперечить конституційним принципам рівності і справедливості», - підкреслили у Суді.

Нагадаємо, ЄСПЛ в липні 2014 року зобов'язав Росію виплатити компенсації колишнім акціонерам ЮКОСа за порушення їх прав на судовий захист та справедливий судовий розгляд. Російський Мін'юст заявив, що не вважає це рішення справедливим і неупередженим, і направив до Конституційного суду запит про можливість не виконувати його.

Закон і Бізнес