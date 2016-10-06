25.01.2017 17:18



11-12 лютого у Львові відбудеться усний раунд всеукраїнського заходу — Національні судові змагання з міжнародного кримінального права, організований філією міжнародної організації ELSA «Європейська Асоціація Студентів Права Львів».

Як передає видання «Закон і Бізнес», захід відбудеться на базі юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14.

Метою Національних судових змагань з міжнародного кримінального права є розвиток професійних вмінь студентів-правників, підвищення рівня їх знань у сфері міжнародного кримінального права, а також покращення навичок обґрунтування та захисту власної позиції у письмовому та усному провадженні.

Усний раунд відбувається у форматі моделювання процесу в Міжнародному кримінальному суді у Палаті попереднього провадження. Зокрема, команди виступають в ролі сторони обвинувачення і захисту відповідно. Варто зазначити, що робоча мова цих змагань – українська.

Важливим є те, що офіційну підтримку цих судових змагань здійснює Міжнародний кримінальний суд, котрий не лише надасть корисні роздаткові матеріали учасникам, а і забезпечить участь у складі суддівської колегії судових змагань представника цього Суду — юридичного радника в Офісі зі захисту прав потерпілих.

Закон і Бізнес