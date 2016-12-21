20.01.2017 08:59



20 січня у приміщенні ВСУ відбудеться засідання Пленуму Верховного Суду України, на якому планують розглянути конституційне подання щодо тимчасового обмеження пенсій для прокурорів. Також розглянуть персональний склад судових палат ВСУ.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у Верховному Суді України, засідання Пленуму розпочнеться о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. П. Орлика, 8 (Кловський палац).

Проектом порядку денного передбачено розгляд питання про звернення до Конституційного Суду України з поданням щодо конституційності абзацу шостого частини п’ятнадцятої статті 86 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру» положенням частини першої статті 8, частин другої й третьої статті 22, частин першої та третьої статті 46 Конституції України. Ідеться про обмеження максимального розміру пенсій сумою 10740 гривень.

Також до проекту порядку денного увійшли питання щодо визначення персонального складу палат для розгляду справ судовими палатами у господарських та цивільних справах Верховного Суду України.

Нагадаємо, торік КС уже двічі висловлювався щодо неконституційності запровадження таких «тимчасових» обмежень щодо виплати пенсій (рішення від 8.06.2016 №4-рп/2016 та 21.12.2016 №7-рп/2016). Однак парламент черговий раз проігнорував правові позиції Суду, схваливши закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII, яким поновив обмеження пенсійних виплат.

Закон і Бізнес