20.01.2017 08:39
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Сьогодні, 20 січня, відбудеться відкрите засідання Ради Комітету з конкурсного права Асоціації правників України. Основною темою засідання буде робота Комітету у 2017 році.
Як повідомляє видання «Закон і Бізнес», засідання відбудеться о 12:00 за адресою: м. Київ, вул. П.Мирного, 7, офіс Аrio Law Firm.
Питання, заплановані до розгляду:
- Обговорення діяльності Комітету АПУ з конкурсного права у 2017 році;
- Затвердження плану діяльності на 2017 рік.
Деталі можна дізнатися за посиланням.
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