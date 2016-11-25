20.01.2017 08:39



Сьогодні, 20 січня, відбудеться відкрите засідання Ради Комітету з конкурсного права Асоціації правників України. Основною темою засідання буде робота Комітету у 2017 році.

Як повідомляє видання «Закон і Бізнес», засідання відбудеться о 12:00 за адресою: м. Київ, вул. П.Мирного, 7, офіс Аrio Law Firm.

Питання, заплановані до розгляду:

- Обговорення діяльності Комітету АПУ з конкурсного права у 2017 році;

- Затвердження плану діяльності на 2017 рік.

Деталі можна дізнатися за посиланням.

Закон і Бізнес