19.01.2017 17:56



Юридична фірма Dmitrieva & Partners виступить радником компанії UB Tower LTD, яка інвестує в український стартап Mevics півмільйона доларів США.

Над проектом працюватиме команда юристів під керівництвом керуючого партнера Ольги Дмитрієвої.

Mevics — це гаджет, який дозволить зберегти здоров’я спини та виробити правильну поставу тим, у кого сидяча робота. Цей проект, заснований студентами Одеського політехнічного університету, отримав $500000 від інвестиційно-консалтингової компанії UB Tower та заслужив національне визнання.

Закон і Бізнес