19.01.2017 17:56
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Юридична фірма Dmitrieva & Partners виступить радником компанії UB Tower LTD, яка інвестує в український стартап Mevics півмільйона доларів США.
Над проектом працюватиме команда юристів під керівництвом керуючого партнера Ольги Дмитрієвої.
Mevics — це гаджет, який дозволить зберегти здоров’я спини та виробити правильну поставу тим, у кого сидяча робота. Цей проект, заснований студентами Одеського політехнічного університету, отримав $500000 від інвестиційно-консалтингової компанії UB Tower та заслужив національне визнання.
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