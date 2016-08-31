19.01.2017 14:26



З початку 2017 року інспектори з благоустрою КМДА склали 552 адміністративні протоколи на підприємства та організації за неприбраний сніг і кригу, які можуть стати підставою для штрафів на загальну суму майже 940 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, передає «Закон і Бізнес».

«Кожен власник, орендар території чи обслуговуюча організація зобов’язані дбати про порядок – того вимагають єдині для всіх Правила благоустрою Києва. Це стосується як ЖЕКів, так і приватних установ – магазинів, ринків, офісних центрів тощо. Ми вже маємо десятки звернень до медичних закладів через травмування на вулицях і, в тому числі, через неякісно прибрані вулиці й двори. Таких порушників ми штрафуватимемо і штраф зараз може сягати 1700 гривень», – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Усього, як повідомили в Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, з початку року інспектори склали 552 адмінпротоколи і 5597 приписів через неприбраний сніг і кригу. Загальна сума штрафів на основі протоколів може сягати 938 тисяч гривень.

Згідно з Правилами благоустрою, балансоутримувачі територій повинні забезпечувати своєчасне прибирання снігу та льоду з балансової і прилеглої території, негайно проводити очищення дахів і козирків від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах тощо.

Закон і Бізнес