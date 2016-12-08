За 2016 рік в Україні припинили роботу 1555 відділень банків. Тільки близько третини з них закрилися через визнання банку неплатоспроможним, а ще третина припадає на Ощадбанк.
Таку статистику надав Національний банк України на запит УНН, передає видання «Закон і Бізнес».
«Згідно зі статистикою, опублікованою на сайті НБУ, за 2016 рік загалом було закрито 1555 банківських відділень. За цей період діючі на 1.01.2017 р. банки скоротили 982 відділення. Решта — 573 відділення — належали банкам, що протягом 2016 року були визнані неплатоспроможними або по ним було прийнято рішення про ліквідацію», — говориться у повідомленні.
Також зазначається, що серед банків, які закрили найбільше своїх відділень 2016 року, опинилися Ощадбанк (516 відділень), «Приватбанк» (348 відділень) та «Райффайзен Банк Аваль» (85 відділень).
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!