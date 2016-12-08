19.01.2017 13:46



За 2016 рік в Україні припинили роботу 1555 відділень банків. Тільки близько третини з них закрилися через визнання банку неплатоспроможним, а ще третина припадає на Ощадбанк.

Таку статистику надав Національний банк України на запит УНН, передає видання «Закон і Бізнес».

«Згідно зі статистикою, опублікованою на сайті НБУ, за 2016 рік загалом було закрито 1555 банківських відділень. За цей період діючі на 1.01.2017 р. банки скоротили 982 відділення. Решта — 573 відділення — належали банкам, що протягом 2016 року були визнані неплатоспроможними або по ним було прийнято рішення про ліквідацію», — говориться у повідомленні.

Також зазначається, що серед банків, які закрили найбільше своїх відділень 2016 року, опинилися Ощадбанк (516 відділень), «Приватбанк» (348 відділень) та «Райффайзен Банк Аваль» (85 відділень).

Закон і Бізнес