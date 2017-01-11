23.01.2017 16:20



За спробу продати брелок із вбудованою відеокамерою Басманний районний суд м.Москви позбавив байкера чотирьох місяців волі. Стільки ж часу той чекав вироку в СІЗО.

За даними ЗМІ, 38-річний Олексій Соколов, член одного з мотоклубів, близько двох років тому купив цю забавку китайського виробництва через Інтернет. Хотів пристосувати пристрій як відеореєстратор, прикріпивши його до шолома чи керма. Проте якість запису виявилася поганою, і байкер відмовився від використання обладнання, пише «Российская газета».

Коли в сім’ї стало сутужно з грошима, він розмістив оголошення про продаж брелока. І покупці знайшлися досить швидко. Та насправді ними виявились оперативники, котрі оформили угоду, що не відбулася, як контрольну закупівлю та незаконний збут шпигунського спорядження.

О.Соколову пред’явили обвинувачення за ст.138.1 («незаконний обіг спеціальних технічних пристроїв, призначених для негласного отримання інформації») кримінального кодексу РФ. Суд дав чоловікові 4 місяці колонії загального режиму. Таким чином, час, проведений байкером у СІЗО, буде враховано, і він незабаром вийде на волю.

Втім, покарання могло бути й суворішим: стаття передбачає штраф до 200 тис. руб., примусові роботи або позбавлення волі на строк до 4 років. Як пояснили експерти, «звичайним громадянам не можна виробляти, продавати, купувати й використовувати засоби для прослуховування, прихованого відеоспостереження та іншого негласного збору інформації. Це — прерогатива правоохоронців і спецслужб».