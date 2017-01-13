24.01.2017 16:19



Прем’єр Великої Британії Тереза Мей оприлюднила план Brexit — розставання з ЄС, рішення про яке було ухвалено на референдумі влітку минулого року. Пропозиції керівника уряду виявилися досить жорсткими, але й не позбавленими можливості компромісів.

Так, глава Кабінету міністрів, зокрема, заявила про те, що Британія не намагатиметься зберегти часткове членство в Євросоюзі. Т.Мей наголосила, що країна не буде «наполовину всередині, наполовину поза» ЄС.

Також прем’єр підтвердила, що договір про умови виходу країни з Євросоюзу повинні будуть схвалити законодавці. «Уряд винесе остаточний текст угоди, узгоджений між Великою Британією та ЄС, на голосування в обох палатах парламенту, перш ніж документ набере чинності», — сказала Т.Мей. За її словами, в переговорах необхідно буде йти на компроміси, а парламент повинен допомогти вибрати правильне рішення, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Глава уряду вважає за необхідне укласти договір про «нове й рівноправне партнерство» з ЄС. На її думку, Лондон має залишатися союзником і близьким другом Брюсселя. «Ми хочемо торгувати з вами так вільно, як це тільки можливо», — мовиться в заяві прем’єра.

Британські ЗМІ прогнозували, що Т.Мей оголосить про пріоритет контролю за міграцією над збереженням єдиного ринку. Проте офіс прем’єра назвав ці повідомлення спекуляціями. Водночас очікується, що Туманний Альбіон, що став чи не найбажанішим для імміграції всередині Євросоюзу, може запровадити обмеження на свободу працевлаштування для чужинців.

У серпні 2016 року Т.Мей пообіцяла, що перетворить вихід країни зі складу ЄС в успіх, підкресливши при цьому: «Велика Британія не повернеться в ЄС через чорний хід».

До речі, в січні Верховний суд держави визначить, хто повинен почати процес виходу з ЄС — уряд чи парламент. Утім, не так уже й важливо, що вирішить Феміда. Головне, що в керівництві країни є консенсус і Brexit буде започатковано, вважають експерти. А слухання у Верховному суді розцінюють як «бурю у склянці води».