27.01.2017 16:24



Дев’ятий окружний апеляційний суд США дозволив власникам смартфонів iPhone подати в суд на корпорацію Apple, яка дозволяє своїм клієнтам купувати додатки для пристроїв тільки в App Store.

За даними агентства Reuters, перший позов проти Apple володільці пристроїв подали ще у 2012 році. Вони заявили, що корпорація фактично монополізувала ринок мобільних додатків, змушуючи користувачів купувати їх тільки в крамницях App Store. За словами заявників, такі дії компанії порушують принцип конкуренції.

Суд нижчої інстанції став на бік Apple. Проте суддя апеляційного суду постановив, що власники iPhone мають право ініціювати стосовно корпорації перший подібний розгляд.

Наголошується: якщо позивачам удасться виграти тяжбу, Apple доведеться відкрити для своїх користувачів доступ до інших магазинів мобільних додатків. Корпорацію також можуть зобов’язати виплатити людям компенсації за те, що вони використовували ресурси Apple з вищими цінами.