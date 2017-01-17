Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ В Угорщині Сороса зобов’яжуть декларувати активи та зв’язки зі спецслужбами

За твердженням ЗМІ, Дж.Сорос надавав підтримку ФІДЕС, коли вона була в опозиції. І ось така «віддяка» тепер...

За твердженням ЗМІ, Дж.Сорос надавав підтримку ФІДЕС, коли вона була в опозиції. І ось така «віддяка» тепер...

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