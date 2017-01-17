27.01.2017 18:06



Правляча партія ФІДЕС анонсувала законодавче обмеження діяльності в країні неурядових організацій. Головною мішенню кампанії є 86-річний американський фінансист Джордж Сорос, який народився в Угорщині.

НУО, які фінансує Дж. Сорос, звинувачують в організації антиурядових виступів у Польщі, а також у спробі підірвати авторитет виборних посадових осіб у Румунії, Словаччині, Чехії й Угорщині. Для цього використовували кампанії боротьби з корупцією.

Минулого року Дж.Сорос став мішенню і для звинувачень новообраного президента США. Зображення Дж.Сороса використовувалось у рекламних роликах, що закликали голосувати за Доналда Трампа як захисника інтересів простих американців від «глобальних приватних інтересів».

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв’ю таблоїду 888.hu сказав, що 2017 рік ознаменується тим, що такі НУО витіснятимуться по всій Європі. «Все стане явним: звідки до них надходять гроші, з якими секретними службами вони пов’язані та чиїм інтересам служать», — заявив він.

«Весняний наступ» В.Орбана почнеться з унесення поправки до закону від 2011 року, згідно з якою керівники НУО муситимуть декларувати свої активи. Перемога на президентських виборах у США Д.Трампа створила «міжнародну можливість змести докучливі організації», наводить Бі-Бі-Сі слова заступника керівника ФІДЕС у парламенті Силард Немет.

Фонд «Відкрите суспільство», заснований Дж.Соросом, має представництва в 100 країнах. Із середини 1980-х років ця структура підтримувала неурядовий сектор у країнах Східної Європи та на Балканах.