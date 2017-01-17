Політика судитимуть за помилкові передвиборні обіцянки

25.01.2017 16:23



Колишнього прем’єра Йоргоса Папандреу звинувачують у тому, він у ході передвиборної кампанії-2009 стверджував, що для виконання обіцянок гроші є. Проте вже у 2010 Афіни звернулися до Брюсселя по фінансову допомогу.

Політика звинувачують у помилкових заявах про економічну ситуацію в країні, передає РІА «Новости».

«Питання не в тому, де знайти кошти, а куди вони підуть, тому що гроші є, у нас €31 млрд незібраних податків», — говорив у 2009-му Й.Папандреу. Після цього вислів «Гроші є» став прозивним у Греції.

Й.Папандреу займав посаду глави уряду у 2009—2011 рр. Він належить до найвідомішої політичної династії країни.

Навесні 2010-го Греція стала першою країною єврозони, що звернулася до ЄС і МВФ по фінансову підтримку. Крім того, Афіни підписали меморандум, за яким змушені погоджувати всі дії в обмін на кредити.

Як пишуть ЗМІ, позов подав капітан 3-го рангу у відставці Панайотіс Стаматіс. Чоловік вимагає від екс-голови ПАСОК виплати €260 тис., а також відсотків як компенсації за моральні збитки, заподіяні політиком, і «порушення прав у зв’язку з передвиборними обіцянками, які не були виконані».

Крім того, П.Стаматіс звинувачує колишнього прем’єра в державній зраді, обмані виборців і поширенні помилкової інформації. Ці дії караються тюремним ув’язненням від трьох місяців до довічного позбавлення волі.